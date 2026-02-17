Дочь Ким Кардашьян может запустить собственный бренд в 12 лет
12-летняя дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, может начать собственную бизнес-инициативу, поскольку ее мать подала заявку на торговую марку "NOR11". Заявка охватывает одежду, обувь, аксессуары и косметику.
12-летняя дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, может вскоре начать собственную бизнес-инициативу. Известно, что ее знаменитая мать уже подала заявку на торговую марку "NOR11", скорее всего, от имени дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PEOPLE.
Заявка охватывает широкий спектр продукции, в частности одежду, обувь, аксессуары, сумки и косметички.
Стоит добавить, что параллельно Норт активно развивает свою творческую сторону. В начале этого года она поделилась у себя в Instagram Stories фрагментом новой песни в коллаборации со звездным отцом, Канье Уэстом. Трек под названием "Piercing on My Hand (Ye Version)" сделан таким образом, будто отвечает на критику относительно ее двух дермальных пирсингов.
Первый дермальный пирсинг Норт получила в сентябре, что вызвало споры среди общественности. С тех пор она показала еще несколько пирсингов, некоторые из которых были декоративными.
В конце 2025 года девочка удивила поклонников новым образом в TikTok: электрик-голубые волосы, челка, черные мини-юбки, чулки и черный гриль. Ее видео собрали миллионы просмотров.
В описании аккаунта указано, что он ведется совместно с мамой и "мониторится взрослым", что подчеркивает контроль за активностью девочки в соцсетях. Можно с большой долей уверенности говорить, что эти шаги свидетельствуют о том, что Норт уже начинает формировать собственный творческий и бизнес-имидж в таком раннем возрасте.
