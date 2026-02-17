$43.170.07
12:59 • 1360 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 4294 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 6278 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 11901 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 19704 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 31026 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42281 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 50898 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38077 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63424 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Дочь Ким Кардашьян может запустить собственный бренд в 12 лет

Киев • УНН

 • 250 просмотра

12-летняя дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, может начать собственную бизнес-инициативу, поскольку ее мать подала заявку на торговую марку "NOR11". Заявка охватывает одежду, обувь, аксессуары и косметику.

Дочь Ким Кардашьян может запустить собственный бренд в 12 лет
Фото: www.instagram.com/northwest

12-летняя дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, может вскоре начать собственную бизнес-инициативу. Известно, что ее знаменитая мать уже подала заявку на торговую марку "NOR11", скорее всего, от имени дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PEOPLE.

Подробности

Заявка охватывает широкий спектр продукции, в частности одежду, обувь, аксессуары, сумки и косметички.

Стоит добавить, что параллельно Норт активно развивает свою творческую сторону. В начале этого года она поделилась у себя в Instagram Stories фрагментом новой песни в коллаборации со звездным отцом, Канье Уэстом. Трек под названием "Piercing on My Hand (Ye Version)" сделан таким образом, будто отвечает на критику относительно ее двух дермальных пирсингов.

Первый дермальный пирсинг Норт получила в сентябре, что вызвало споры среди общественности. С тех пор она показала еще несколько пирсингов, некоторые из которых были декоративными.

В конце 2025 года девочка удивила поклонников новым образом в TikTok: электрик-голубые волосы, челка, черные мини-юбки, чулки и черный гриль. Ее видео собрали миллионы просмотров.

В описании аккаунта указано, что он ведется совместно с мамой и "мониторится взрослым", что подчеркивает контроль за активностью девочки в соцсетях. Можно с большой долей уверенности говорить, что эти шаги свидетельствуют о том, что Норт уже начинает формировать собственный творческий и бизнес-имидж в таком раннем возрасте.

Напомним

Бывший муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст, известный под псевдонимом Ye, публично извинился за свои антисемитские заявления. Он объяснил свои прошлые выходки борьбой с биполярным расстройством.

Станислав Кармазин

