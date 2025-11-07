Каньє Вест вибачився перед євреями за минулі антисемітські заяви - Bild
Київ • УНН
Американський репер, який раніше висловлювався на підтримку Адольфа Гітлера, зустрівся в Нью-Йорку з рабином Йешаяху Йосефом Пінто. Він пояснив свої минулі витівки боротьбою з біполярним розладом.
Американський репер Каньє Вест, відомий під псевдонімом Ye, вперше публічно вибачився за свої антисемітські заяви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Співак, який раніше публікував в соцмережах антисемітські заяви і висловлювався на підтримку Адольфа Гітлера, зустрівся в Нью-Йорку з рабином Йешаяху Йосефом Пінто. Він пояснив свої минулі витівки боротьбою з біполярним розладом.
Також Вест додав, що хоче почати шлях до виправлення і "повернутися до миру і любові". Водночас рабин заявив, що "людину визначають не її помилки, а те, як вона їх виправляє".
Наприкінці зустрічі Пінто обняв Веста і побажав йому "тільки доброго в майбутньому".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Каньє Вест почав продавати футболки зі свастикою через бренд Yeezy.
До того Каньє Вест зазнав критики за образливі висловлювання про євреїв. Зокрема, його розкритикував актор серіалу "Друзі" Девід Швіммер, який звернувся до Ілона Маска із закликом заблокувати акаунт Каньє.