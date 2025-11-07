Каньє Вест вибачився перед євреями за минулі антисемітські заяви - Bild

ukenru
11:23 • 3298 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 16634 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 19854 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 25299 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 23981 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27792 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28315 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32450 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67339 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58391 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 20401 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 19871 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14626 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10828 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 16982 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 16614 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 19840 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 25284 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67331 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 40668 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 2164 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 5870 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 17149 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10988 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14786 перегляди
Каньє Вест вибачився перед євреями за минулі антисемітські заяви - Bild

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Американський репер, який раніше висловлювався на підтримку Адольфа Гітлера, зустрівся в Нью-Йорку з рабином Йешаяху Йосефом Пінто. Він пояснив свої минулі витівки боротьбою з біполярним розладом.

Каньє Вест вибачився перед євреями за минулі антисемітські заяви - Bild

Американський репер Каньє Вест, відомий під псевдонімом Ye, вперше публічно вибачився за свої антисемітські заяви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Співак, який раніше публікував в соцмережах антисемітські заяви і висловлювався на підтримку Адольфа Гітлера, зустрівся в Нью-Йорку з рабином Йешаяху Йосефом Пінто. Він пояснив свої минулі витівки боротьбою з біполярним розладом.

Також Вест додав, що хоче почати шлях до виправлення і "повернутися до миру і любові". Водночас рабин заявив, що "людину визначають не її помилки, а те, як вона їх виправляє".

Наприкінці зустрічі Пінто обняв Веста і побажав йому "тільки доброго в майбутньому".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Каньє Вест почав продавати футболки зі свастикою через бренд Yeezy.

До того Каньє Вест зазнав критики за образливі висловлювання про євреїв. Зокрема, його розкритикував актор серіалу "Друзі" Девід Швіммер, який звернувся до Ілона Маска із закликом заблокувати акаунт Каньє.

Євген Устименко

СуспільствоКультураНовини Світу
Каньє Вест
Нью-Йорк