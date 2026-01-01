Главное – гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что 5 января встретятся начальники генеральных штабов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, главное – это гарантии безопасности для Украины, передает УНН.

5 января – будет встреча военных, начальники генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины - сообщил Зеленский.

По его словам, политически почти все готово, и "важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море, если нам удастся закончить войну".

Глава государства напомнил, что 3 января состоится встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по миру.

Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО - отметил Зеленский.

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах

6 января, по словам Президента, состоится встреча на уровне лидеров: европейских стран, лидеры Коалиции желающих.

Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше. Спасибо всем, кто нам помогает - резюмировал Зеленский.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января