13:04 • 23690 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 27872 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 26835 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 25980 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 116187 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 120142 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 43982 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40512 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35324 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28531 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
Главное – гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что 5 января встретятся начальники генеральных штабов

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Президент Зеленский сообщил о встрече начальников генеральных штабов 5 января для обсуждения гарантий безопасности Украины. 3 января состоится встреча советников по нацбезопасности, а 6 января – встреча лидеров европейских стран.

Главное – гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что 5 января встретятся начальники генеральных штабов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, главное – это гарантии безопасности для Украины, передает УНН.

5 января – будет встреча военных, начальники генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины

- сообщил Зеленский.

По его словам, политически почти все готово, и "важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море, если нам удастся закончить войну".

Добавим

Глава государства напомнил, что 3 января состоится встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по миру.

Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО

- отметил Зеленский.

6 января, по словам Президента, состоится встреча на уровне лидеров: европейских стран, лидеры Коалиции желающих.

Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше. Спасибо всем, кто нам помогает

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
НАТО
Владимир Зеленский
Украина