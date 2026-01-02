Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для встречи с Коалицией желающих

Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для участия во встрече с лидерами Коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Финляндии.

Президент Республики Александр Стубб примет участие во встрече с Коалицией желающих, группой стран, поддерживающих Украину, во вторник, 6 января 2026 года, в Париже - говорится в сообщении.

Главное – гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что 5 января встретятся начальники генеральных штабов

В Офисе Президента Финляндии добавили, что встречу принимает Президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение будет касаться поддержки Украины коалицией, последних событий и переговоров по мирному предложению, а также следующих шагов в мирных переговорах.

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах