Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для встречи с Коалицией желающих
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб 6 января 2026 года примет участие во встрече Коалиции желающих в Париже. На встрече, которую принимает Президент Франции Эммануэль Макрон, будут обсуждаться поддержка Украины и мирные переговоры.
Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для участия во встрече с лидерами Коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Финляндии.
Президент Республики Александр Стубб примет участие во встрече с Коалицией желающих, группой стран, поддерживающих Украину, во вторник, 6 января 2026 года, в Париже
Главное – гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что 5 января встретятся начальники генеральных штабов01.01.26, 19:35 • 4602 просмотра
В Офисе Президента Финляндии добавили, что встречу принимает Президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение будет касаться поддержки Украины коалицией, последних событий и переговоров по мирному предложению, а также следующих шагов в мирных переговорах.
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах30.12.25, 17:00 • 49300 просмотров