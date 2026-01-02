Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для встречи с Коалицией желающих

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 2064 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 5340 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 14443 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 23469 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 19328 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 57032 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 83451 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 62273 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56754 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 187868 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
78%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 21907 просмотра
россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствияPhoto2 января, 07:55 • 6692 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет2 января, 08:45 • 14678 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 20323 просмотра
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого2 января, 10:40 • 5738 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 20446 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 42022 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 59117 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 187868 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 108550 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 35203 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 44246 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 44398 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 108545 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 42495 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
9К720 Искандер
DJI Mavic

Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для встречи с Коалицией желающих

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб 6 января 2026 года примет участие во встрече Коалиции желающих в Париже. На встрече, которую принимает Президент Франции Эммануэль Макрон, будут обсуждаться поддержка Украины и мирные переговоры.

Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для встречи с Коалицией желающих

Президент Финляндии Стубб 6 января посетит Париж для участия во встрече с лидерами Коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Финляндии.

Президент Республики Александр Стубб примет участие во встрече с Коалицией желающих, группой стран, поддерживающих Украину, во вторник, 6 января 2026 года, в Париже 

- говорится в сообщении.

Главное – гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что 5 января встретятся начальники генеральных штабов01.01.26, 19:35 • 4602 просмотра

В Офисе Президента Финляндии добавили, что встречу принимает Президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение будет касаться поддержки Украины коалицией, последних событий и переговоров по мирному предложению, а также следующих шагов в мирных переговорах.

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах30.12.25, 17:00 • 49300 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Александр Стабб
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Париж
Франция
Украина