Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов

Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

По данным СМИ, 83 депутата проголосовали "за", 23 - "против".

Ранее

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правящая партия не откажется от закона "О прозрачности иностранного влияния" ни при каких условиях, несмотря на протесты. Многотысячные митинги он назвал "дискомфортом, который надо потерпеть".

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30 апреля в парламенте Грузии продолжилось второе чтение закона об "иноагентах". Его резко критикуют международные организации, ЕС, США, а в Тбилиси почти весь апрель продолжаются массовые протесты. Полиция и спецназ в ночь на первое мая применили водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.

В правящей партии утверждают, что за протестами стоит революционный план смены власти в Грузии, который несколько лет поддерживали западные фонды через НПО и СМИ.

МВД Грузии, комментируя свои действия на митинге, заявило, что акция носила насильственный характер и принятые меры были пропорциональными.

Вечером 1 мая возле парламента собирают новую акцию протеста. Разгоны прошлой ночью привели к тому, что протестовать выходит еще больше людей. С утра в торговых сетях Тбилиси стоят очереди за средствами защиты: масками, респираторами и очками.