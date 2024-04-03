Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные переговоры с президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменит стратегию Запада в войне рф в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

По словам официальных лиц, Маркон призвал лидеров США и ФРГ занять позицию стратегической неопределенности в отношении россии, которая оставила бы на столе все варианты, в том числе и военные.

Как пишет WSJ, идея радикально противоречит позиции, которой администрация Байдена придерживалась с самого начала войны. Подход Вашингтона был выверен таким образом, чтобы избежать действий, которые могли бы спровоцировать москву и привести к эскалации конфликта. Макрон же, напротив, хотел перестать озвучивать границы западного взаимодействия - так называемые "красные линии" - и вместо этого заставлять кремль гадать.

По словам чиновников, Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии, опасаясь, что это может привести к эскалации. Шольц также выступил против этой идеи, заявив, что она рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной в конфликте.

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WSJ отмечает, что в начале войны французский президент был сторонником диалога с президентом россии владимиром путиным, предупреждая, что союзники "не должны унижать россию". Однако за последний год Макрон начал расширять границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с москвой.

Как сообщается, Макрон позвонил Байдену и Шольцу, чтобы сказать им, что он хочет использовать предстоящий саммит в Париже, чтобы послать путину сигнал. Макрон сказал, что западным столицам следует прекратить исключать военные варианты, и сообщил лидерам, что хочет обнародовать новый подход после саммита.

Шольц ответил, что если Макрон выступит с публичным заявлением, канцлер и другие лидеры будут вынуждены его отвергнуть. По словам чиновников, он настоятельно рекомендовал Макрону отказаться от этого шага, заявив, что он может вызвать чувство разобщенности среди союзников.

Как пишет WSJ, перспектива присутствия западного персонала в Украине - как гражданского, так и военного - подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет в результате российского удара.

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По словам американского чиновника, администрация Байдена обеспокоена тем, что россия может нанести удар по французским войскам, которые могут быть отправлены в Украину. По словам чиновника, это может привести к втягиванию Франции и, возможно, других западных стран в конфликт.

Макрон, однако, сказал союзникам, что нет необходимости привлекать НАТО или США, если россия нацелится на французские войска.

Отмечается, что напряжение достигло максимума когда Фицо, Шольц, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и другие лидеры прибыли в Елисейский дворец 26 февраля. Макрон поделился своими мыслями о необходимости стратегической двусмысленности. По словам официальных лиц, Шольц решительно выступил против этой идеи. Один за другим выступали лидеры Нидерландов, Польши и Греции и вежливо отклоняли эту идею. Премьер-министр Эстонии поддержал Макрона, заявив, что лидерам нужно перестать говорить о том, чего они не будут делать в конфликте, и сосредоточиться на том, что они будут делать.

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По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, О'Брайен призвал участников выразить решительную поддержку инициативам, по которым они все согласились, в частности необходимости ускорить поставки боеприпасов в Украину и ускорить график подготовки украинских войск, а не сосредотачиваться на разногласиях.