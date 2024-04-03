Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже подтвердили общую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, обнародованном по результатам встречи, передает УНН.

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Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подтвердили решительную поддержку борьбы Украины за свободу против агрессии России говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ряд других важных вопросов. Они подчеркнули важность предотвращения масштабного конфликта в Газе и эскалации в Ливане. Лидеры также сосредоточились на вызовах со стороны Китая и на усилиях по укреплению глобальной продовольственной безопасности, отметили в Госдепе.

Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины