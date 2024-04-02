Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины
Киев • УНН
Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала Россия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала россия, и конфликту Израиль-ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на France24.
Детали
Как указано, Блинкен встретится с Макроном, чтобы обсудить нарастающий международный кризис, о чем сообщили агентству AFP в офисе президента Франции. Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.
В феврале Франция провела международную конференцию, стремясь мобилизовать финансовую и военную поддержку Украины. По словам официальных лиц, результаты будут рассмотрены Блинкеном и французскими лидерами.
Обе стороны хотят усиления поддержки Украины, сказал человек из окружения Сежурне.
Французский министр был в Каире в субботу, чтобы обсудить войну в секторе Газа, а в понедельник - в Китае, чтобы призвать Пекин оказать давление на россию из-за войны в Украине.
Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Сежурне и Блинкен обсудят подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле, а также "кризисы" на Ближнем Востоке, в Украине и Судане.
После встречи они проведут совместную пресс-конференцию.
В рамках символического визита Блинкен, как сообщается, должен был сопровождать министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню на завод под Парижем франко-немецкой оборонной группы KNDS, которая производит артиллерийские орудия, используемые в Украине.
Блинкен, как ожидается, также посетит парижскую штаб-квартиру культурной организации ООН, ЮНЕСКО, к которой Соединенные Штаты присоединились в прошлом году. Блинкен проведет встречу с руководителем ЮНЕСКО Одри Азуле.
После Парижа Блинкен, как сообщается, отправится в Брюссель для переговоров министров иностранных дел стран НАТО накануне саммита, посвященного 75-летию Альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.
Блинкен также проведет трехстороннюю встречу в Брюсселе с лидерами ЕС и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, "который стремится выйти за пределы исторического союза своей страны с россией", указывает издание.
Дополнение
Этот визит во Францию станет первой поездкой в эту страну Блинкена, который свободно говорит по-французски, за почти два года. Макрон совершил государственный визит в Вашингтон в декабре 2022 года.
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