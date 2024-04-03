Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

В условиях затягивания в Палате представителей решения о дальнейшей масштабной помощи Украине, администрация США продолжит искать способы для того, чтобы обеспечить украинцев экстренной поддержкой, как в прошлом месяце. Об этом сообщил во время брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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"Мы уже ввели определенные экстренные меры. Вы видели, как Пентагон смог достать $300 миллионов, чтобы поддержать их (украинские силы - ред.) в пакете экстренной помощи. Мы продолжим искать и смотреть, что еще мы можем сделать", - сказал Кирби.

В то же время он подчеркнул, что американское правительство до сих пор имеет "связанные руки" в этой ситуации.

Кирби подчеркнул, что нужен закон с дополнительным финансированием.

В ответ на вопрос, есть ли "дедлайн", после которого правительство начнет делать что-то больше для поддержки Украины, Кирби отметил, что этот конечный срок наступил уже давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

Он также подчеркнул, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей украинские командиры на местах принимают сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и удерживать при этом позиции.

США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби