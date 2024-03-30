Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц по случаю пасхальных праздников еще раз подтвердил поддержку Германии Украиной и обосновал это интересами безопасности Германии, передает УНН со ссылкой Die Welt.

"Мир без свободы означает угнетение. Не может быть мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир – до тех пор, пока это необходимо", - сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины была "также для нас, для нашей безопасности".

"На протяжении многих десятилетий мир в Европе основывался на очень важном принципе: границы нельзя перемещать силой. Никогда больше!" россия владимира путина нарушила этот принцип. Но в наших руках снова сделать этот принцип действительным", - сказала канцлер.

Дополнение

Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов.