Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов

Уже в ближайшие дни Германия передаст Украине на первом этапе 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказывает глава Ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает УНН.

Детали

В Берлине, по его словам, решено продемонстрировать поставки боеприпасов Украине на трех этапах.

На втором этапе, в среднесрочной перспективе, Германия решила поддержать чешскую инициативу и взять на себя расходы на закупку 180 тысяч снарядов, которые будут переданы Киеву во второй половине текущего года.

А на долгосрочной перспективе, в дополнение к плану Чехии, Германия выложила двустороннее соглашение о поставках Украине, начиная примерно с четвертого квартала еще 100 тысяч снарядов. С какой именно страной заключено такое соглашение, Кристиан Фройдинг уточнить не шотив.

Говоря о том, в чем больше всего нуждается Украина сейчас для успешного отражения российской агрессии, он назвал "артиллерийские снаряды, боевики и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".

Дополнение

В интервью DW генерал-майор Кристиан Фройдинг также рассказывает об обучении в Германии украинских солдат. В прошлом году на немецких полигонах прошли 10 тысяч военнослужащих ВСУ, в первые месяцы 2024 года - еще от трех до четырех тысяч. В этом году Минобороны ФРГ готово предоставить такую возможность еще большему количеству солдат из Украины.

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