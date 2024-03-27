Посол Украины в Германии отверг заявления о "замораживании" войны

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ответил на заявления о "замораживании" войны в Украине, заявив, что это привело бы лишь к масштабному конфликту, который бы бушевал в Европе сегодня. Об этом передает УНН на заявление Макеева, которое цитирует издание dpa.

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Как пишет издание, Макеев выступил против заявлений лидера фракции социал-демократов (СДПГ) Рольфа Мютцениха о "замораживании" войны, сославшись на многочисленные раунды переговоров с россией с 2014 года, в которых участвовала и Германия.

Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война - сказал Макеев.

Также Макеев рассказал, что на прошлой неделе за закрытыми дверями общался с Мютценихом, лидером СДПГ Ларсом Клингбайлем и генеральным секретарем СДПГ Кевином Кюнертом и получил заверения, что ничего не изменится относительно поддержки Украины Германией.

Кроме того, посол призвал к быстрой доставке оружия и боеприпасов.

"Это нам нужно не завтра, не послезавтра, а сегодня", - подчеркнул посол.

Напомним

Депутат Бундестага и лидер Партии зеленых Омид Нурипур предупредил, что замораживание войны в Украине поможет россии, поскольку Украина заслуживает возвращения своих территорий и определения своего собственного будущего как независимого государства.