Главные приоритеты США: защита энергетической инфраструктуры Украины зимой - посол Бринк

Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

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Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США - написала Бринк.

Бринк добавила, что вчера, 18 декабря, состоялась встреча с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, вице-премьером по восстановлению-министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и председателем Госагентства восстановления Мустафой Найемом.

На встрече были обсуждены вопросы помощи Украине в защите от нападений россии и ускорения ее экономического восстановления.

Напомним

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен приехал с визитом в Украину.