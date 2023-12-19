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Главные приоритеты США: защита энергетической инфраструктуры Украины зимой - посол Бринк

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 08:32  •  11217 просмотра

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Посол США в Украине заявил, что защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, отметив поддержку в сфере обороны и экономического восстановления.

Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Детали

Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США

- написала Бринк.

Бринк добавила, что вчера, 18 декабря, состоялась встреча с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, вице-премьером по восстановлению-министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и председателем Госагентства восстановления Мустафой Найемом.

На встрече были обсуждены вопросы помощи Украине в защите от нападений россии и ускорения ее экономического восстановления.

Напомним

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен приехал с визитом в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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