Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, на встрече стороны обсудили ситуацию на фронте, статус договоренностей в оборонной сфере и усиление санкций против рф, сообщили в среду в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Ермак встретился с О'Брайеном во время визита последнего в Украину. Руководитель ОП, как указано, поблагодарил президента США Джо Байдена и его команду, обе палаты и партии Конгресса за помощь Украине в борьбе с российской агрессией, в частности в укреплении обороноспособности.

Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили текущую ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США. Руководитель Офиса Президента также отметил важность усиления санкционного давления на государство-агрессора рф - сообщили в Офисе Президента.

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