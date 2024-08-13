Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф
Киев • УНН
Министр Кулеба провел встречу с Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Обсудили членство в НАТО, противовоздушную оборону, программу F-16 и возможность использования Украиной средств дальнего радиуса действия против военных целей в РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве встречу с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном. Об этом заявили в МИД, передает УНН.
Детали
Сам Кулеба отметил, что переговоры с О'Брайеном были содержательными и поблагодарил Вашингтон за лидерство, мощную оборону и прямую бюджетную помощь.
Мы обсудили дальнейшие шаги, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Мы также говорили о продолжении предоставления Украине систем противовоздушной обороны, расширение программы F-16 и предоставление Украине возможности использовать средства дальнего радиуса действия против военных целей в РФ
Напомним,
Вчера, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США - сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили важность передачи военной помощи Украине, а также возможность выделения ещё одного пакета военной помощи.
До Києва прибула делегація сенаторів США: обговорили зі Шмигалем підтримку України й заморожені активи рф12 августа 2024, 10:55 • 108911 просмотров