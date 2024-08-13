Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве встречу с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном. Об этом заявили в МИД, передает УНН.

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Сам Кулеба отметил, что переговоры с О'Брайеном были содержательными и поблагодарил Вашингтон за лидерство, мощную оборону и прямую бюджетную помощь.

Мы обсудили дальнейшие шаги, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Мы также говорили о продолжении предоставления Украине систем противовоздушной обороны, расширение программы F-16 и предоставление Украине возможности использовать средства дальнего радиуса действия против военных целей в РФ - рассказал глава МИД Украины.

Напомним,

Вчера, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США - сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили важность передачи военной помощи Украине, а также возможность выделения ещё одного пакета военной помощи.

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