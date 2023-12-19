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Руководитель ОП обсудил с представителями Госдепартамента США реализацию украинской формулы мира

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 02:00  •  20451 просмотра

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить реализацию двусторонних договоренностей и отметил необходимость поддержки со стороны США и продолжения санкций против России. Также была отмечена важность единства и четких планов действий для защиты Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Ермак провел встречу с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном и заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов Кристофером Смитом в рамках их рабочего визита в Украину. О ходе встречи сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Стороны обсудили результаты недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и важность ускорения имплементации достигнутых двусторонних договоренностей. 

- сообщили о предмете переговоров в Офисе Президента.

Детали

Ермак  высоко оценил мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США, Президента Джозефа Байдена, его команды и всего американского народа.

 Рассчитываем на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей, в частности тех, которые укрепят обороноспособность Украины.

 - подчеркнул Андрей Ермак.

Глава Офиса Президента поблагодарил американских партнеров за недавний оборонный и санкционный пакеты. И  подчеркнул важность распространения санкционного давления на государство-агрессора. В частности, он отметил необходимость введения санкций против российских пропагандистов, которые распространяют дезинформацию.  

Собеседники также обсудили состояние имплементации украинской формулы мира, в частности подготовку к проведению четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике, которая состоится в Швейцарии. 

Отдельное внимание Андрей Ермак уделил вопросу предоставления Украине действенных гарантий безопасности, предусмотренных Совместной декларацией G7, в имплементации которой США играют лидерскую роль.

Американская сторона со своей стороны высоко оценила эффективность "зернового коридора" в Черном море, который обеспечила Украина совместно с партнерами. Была отмечена необходимость продолжения его работы и развития пропускной способности. 

Руководитель Офиса Президента выразил убеждение, что для победы над агрессором важно сохранять единство как среди государств - партнеров Украины, так и внутри нашей страны. 

Наши союзники будут продолжать помогать нам, если будут иметь полное понимание нашего плана действий. Мы со своей стороны открыты для наших партнеров, и все наше военно-политическое руководство едино в понимании наших следующих шагов и перспектив. 

 - подчеркнул Ермак. 

Собеседники обсудили ситуацию в Европе и важность поддержания добрососедских отношений в интересах всех участников. участников. В частности, было уделено внимание сотрудничеству с целью развития экспортных путей в странах Восточной Европы. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Head of the OP discusses implementation of the Ukrainian peace formula with representatives of the US State Department
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Руководитель ОП обсудил с представителями Госдепартамента США реализацию украинской формулы мира

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить реализацию двусторонних договоренностей и отметил необходимость поддержки со стороны США и продолжения санкций против России. Также была отмечена важность единства и четких планов действий для защиты Украины.

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