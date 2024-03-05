Макрон сегодня в Праге будет говорить о боеприпасах для Украины
Киев • УНН
Во время своего визита в Прагу Макрон обсудит позицию Франции относительно чешского плана закупки оружия для Украины за пределами Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 5 марта, посетит Прагу. Ожидается, что он представит позицию Парижа относительно чешского плана закупки оружия для Украины за пределами Европы. Об этом сообщает Международное французское радио, передает УНН.
Детали
Во время однодневного визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступит на ядерном форуме.
На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в прошлом месяце Павел сказал, что Чехия смогла собрать значительное количество оружия для Украины за пределами ЕС. Речь идет о 800 тысячах снарядов - полмиллиона калибром 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм - которые можно доставить в течение нескольких недель" при наличии необходимых средств.
Financial Times сообщила, что Прага собирается собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы заплатить за боеприпасы для Украины.
Дополнение
На международной конференции в Париже на прошлой неделе Фиала заявил, что около 15 стран готовы присоединиться к инициативе, включая Францию.
Нидерланды, например, уже пообещали пожертвовать 100 миллионов евро (108,5 миллионов долларов).
26 февраля Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставки боеприпасов Киеву.
Макрон сегодня в Праге будет говорить о боеприпасах для Украины
Во время своего визита в Прагу Макрон обсудит позицию Франции относительно чешского плана закупки оружия для Украины за пределами Европы.
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