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Макрон сегодня в Праге будет говорить о боеприпасах для Украины

Макрон сегодня в Праге будет говорить о боеприпасах для Украины

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:10  •  48832 просмотра

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Во время своего визита в Прагу Макрон обсудит позицию Франции относительно чешского плана закупки оружия для Украины за пределами Европы.

 Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 5 марта, посетит Прагу. Ожидается, что он представит позицию Парижа относительно чешского плана закупки оружия для Украины за пределами Европы. Об этом сообщает Международное французское радио, передает УНН

Детали

Во время однодневного визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступит на ядерном форуме.

На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в прошлом месяце Павел сказал, что Чехия смогла собрать значительное количество оружия для Украины за пределами ЕС. Речь идет о 800 тысячах снарядов - полмиллиона калибром 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм - которые можно доставить в течение нескольких недель" при наличии необходимых средств.

Financial Times сообщила, что Прага собирается собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы заплатить за боеприпасы для Украины. 

Дополнение

На международной конференции в Париже на прошлой неделе Фиала заявил, что около 15 стран готовы присоединиться к инициативе, включая Францию.

Нидерланды, например, уже пообещали пожертвовать 100 миллионов евро (108,5 миллионов долларов).

26 февраля Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставки боеприпасов Киеву. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
petr-pavelПетр Павел
petr-fialaПетр Фиала
pragaПрага
financial-timesFinancial Times
myunkhenМюнхен
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
yevropaЕвропа
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
kievКиев
Макрон сьогодні у Празі говоритиме про боєприпаси для України
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