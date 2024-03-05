В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал опасными комментарии Президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в Украину, и отметил, что это "толкает мир на грань ядерной войны". Об этом пишет ряд российских СМИ, передает УНН.

Это свидетельствует о высокой степени безответственности сегодняшних европейских лидеров, в данном случае Президента Франции. Это, конечно, печально видеть, наблюдать и понимать, что способность нынешних элит в Европе и Северной Атлантике вести переговоры находится на очень низком уровне. Все реже они вообще демонстрируют какой-либо здравый смысл. Но эти заявления чрезвычайно опасны. Они уже ведут нас на грань ядерной войны. - цитируют российские информагентства слова Нарышкина.

Детали

На прошлой неделе Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Также Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники впоследствии заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину.

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