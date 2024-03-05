В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной
Киев • УНН
Россия угрожает ядерной войной в ответ на комментарии Макрона о возможном развертывании НАТО в Украине.
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал опасными комментарии Президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в Украину, и отметил, что это "толкает мир на грань ядерной войны". Об этом пишет ряд российских СМИ, передает УНН.
Это свидетельствует о высокой степени безответственности сегодняшних европейских лидеров, в данном случае Президента Франции. Это, конечно, печально видеть, наблюдать и понимать, что способность нынешних элит в Европе и Северной Атлантике вести переговоры находится на очень низком уровне. Все реже они вообще демонстрируют какой-либо здравый смысл. Но эти заявления чрезвычайно опасны. Они уже ведут нас на грань ядерной войны.
Детали
На прошлой неделе Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.
Также Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.
Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники впоследствии заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину.
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В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной
Россия угрожает ядерной войной в ответ на комментарии Макрона о возможном развертывании НАТО в Украине.
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