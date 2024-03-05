В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  115432 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  139491 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  128148 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  161288 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  181469 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  164033 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  161717 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  157362 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  243519 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292509 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной

В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 21:52  •  12605 просмотра

Read in English

Россия угрожает ядерной войной в ответ на комментарии Макрона о возможном развертывании НАТО в Украине.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал опасными комментарии Президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в Украину, и отметил, что  это "толкает мир на грань ядерной войны". Об этом пишет ряд российских СМИ,  передает УНН.

Это свидетельствует о высокой степени безответственности сегодняшних европейских лидеров, в данном случае Президента Франции. Это, конечно, печально видеть, наблюдать и понимать, что способность нынешних элит в Европе и Северной Атлантике вести переговоры находится на очень низком уровне. Все реже они вообще демонстрируют какой-либо здравый смысл. Но эти заявления чрезвычайно опасны. Они уже ведут нас на грань ядерной войны.

- цитируют российские информагентства слова Нарышкина.

Детали

На прошлой неделе Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Также Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость

Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники впоследствии заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину.

В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия5 марта 2024, 08:35 • 19502 просмотра

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
У росії відреагували на заяви Макрона про солдатів НАТО для України та пригрозили ядерною війною
Russia reacts to Macron's statements about NATO soldiers for Ukraine and threatens nuclear war
Новости по теме

В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной

Россия угрожает ядерной войной в ответ на комментарии Макрона о возможном развертывании НАТО в Украине.

Война •   •  12605 просмотра
В россии отреагировали на заявления Макрона о солдатах НАТО для Украины и пригрозили ядерной войной

рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.

Война •   •  11884 просмотра
рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев

Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.

Война •   •  11822 просмотра
Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев

Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов противника в разных регионах страны.

Война •   •  14132 просмотра
Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах

В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Глава КГВА и Департамент защиты окружающей среды КГГА призвали правоохранителей расследовать причину пожара возле озера Тягле, охватившего 3 гектара.

Киев •   •  14565 просмотра
В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле

Сумщина: россияне 37 раз обстреляли приграничье, есть раненый гражданский

Россияне 37 раз обстреляли жителей приграничной территории Сумской области, ранив местного жителя в Середино-Будской громаде.

Война •   •  16104 просмотра
Сумщина: россияне 37 раз обстреляли приграничье, есть раненый гражданский

Пожар в киевском экопарке: спасатели привлекли дроны и болотоход

Спасатели используют дроны и специальную технику, включая болотоход, для борьбы с пожаром площадью 3 гектара, вспыхнувшим возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки".

Общество •   •  14919 просмотра
Пожар в киевском экопарке: спасатели привлекли дроны и болотоход

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников, запущенных из акватории Черного моря, которые могут затронуть несколько регионов.

Война •   •  13419 просмотра
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.

Война •   •  15035 просмотра
В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали группу беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались на север в Днепропетровской области.

Война •   •  13707 просмотра
Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области