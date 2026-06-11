ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат россии

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) временно приостановил членство Федерации шахмат россии за невыполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом говорится на сайте ФИДЕ, пишет УНН.

Совет ФИДЕ пересмотрел состояние выполнения решения, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS) в отношении Федерации шахмат россии. Рассмотрев предоставленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ Совет постановил наложить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена с немедленным вступлением в силу