ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат россии
Киев • УНН
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат россии за невыполнение решения CAS. Отдельные игроки смогут выступать на международных турнирах по правилам ФИДЕ.
Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) временно приостановил членство Федерации шахмат россии за невыполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом говорится на сайте ФИДЕ, пишет УНН.
Совет ФИДЕ пересмотрел состояние выполнения решения, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS) в отношении Федерации шахмат россии. Рассмотрев предоставленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ Совет постановил наложить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена с немедленным вступлением в силу
В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов.
В соответствии с правилами ФИДЕ и учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), останутся в силе меры, обеспечивающие возможность участия квалифицированных игроков в международных шахматных соревнованиях в соответствии с условиями, установленными ФИДЕ
В ФИДЕ заявили, что решение касается федерации-члена, и оно не является ограничением участия для отдельных игроков, в соответствии с действующими правилами и решениями ФИДЕ.
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