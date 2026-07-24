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россиянин дворкович покинул пост президента FIDE из-за санкций ЕС

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

аркадий дворкович, бывший вице-премьер россии, приостановил исполнение обязанностей президента FIDE после санкций ЕС. Его обязанности временно будет исполнять вице-президент Вишванатан Ананд.

россиянин дворкович покинул пост президента FIDE из-за санкций ЕС

Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер-министр России и президент Международной шахматной федерации (FIDE), в четверг вечером приостановил выполнение своих обязанностей после того, как Европейский Союз ввел против него санкции. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В своем последнем пакете санкций ЕС обвинил Дворковича в "поддержке действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Глава FIDE отверг эти обвинения, заявив, что "однозначно" считает это решение "незаконным и несправедливым".

"Я уверен, что справедливость восторжествует", — добавил он.

Дворкович стал президентом FIDE в 2018 году, что вызвало критику из-за его близости к режиму владимира путина. Президент России назначил его вице-премьер-министром в 2012 году, и он занимал эту должность до 2018 года.

Дворкович заявил, что его решение останется в силе до тех пор, пока он находится под санкциями ЕС и Швейцарии. Его обязанности временно будет исполнять вице-президент FIDE, бывший чемпион мира Вишванатан Ананд.

В 2022 году Ананд в интервью AFP заявил, что Дворкович "четко продемонстрировал свою независимость от влияния Кремля".

Под руководством Дворковича Комиссия FIDE по этике и дисциплине в основном отменила решение 2024 года, которым Российская шахматная федерация была временно отстранена, а самому Дворковичу был объявлен выговор за "ненадлежащие связи" с организацией или лицом, деятельность которых противоречит целям или интересам FIDE. Впоследствии выговор Дворковичу был отменен.

ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат россии11.06.26, 11:29 • 4327 просмотров

Ольга Розгон

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