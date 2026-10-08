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Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса Пакьяо

Киев • УНН

 • 2282 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий провёл тренировку с Мэнни Пакьяо на Филиппинах. Боксёр опубликовал видео спарринга.

Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса Пакьяо

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита на Филиппины провёл тренировку с легендой бокса Мэнни Пакьяо, передаёт УНН

Для меня было большой честью встретиться с его высокопревосходительством Каролем Навроцким, президентом Польши 

- подписал пост Пакьяо. 

Боксёр опубликовал видео спарринга с Навроцким. К слову, польский президент, по всей видимости, не был готов к тренировке, поскольку на ринге был в брюках и туфлях, что явно не подходит для бокса. 

Навроцкий отреагировал на пост Мэнни Пакьяо под публикацией, опубликовав смайлики флагов Польши и Филиппин, а по центру — смайлик рукопожатия. 

Президент Польши также опубликовал в Instagram пост о поездке на Филиппины, в частности показав фото с тренировки. 

Стоит отметить, что бокс для Навроцкого не является чем-то новым. В молодости нынешний президент Польши занимался этим видом спорта и даже занимал призовые места на национальном уровне.  

Что касается Мэнни Пакьяо, то за карьеру он становился чемпионом мира в рекордном количестве весовых категорий, а на профессиональном уровне одержал 62 победы, а совсем недавно посетил москву, где побывал на вечере бокса и рассыпался в комплиментах российским СМИ. 

Я впервые в россии, и я счастлив быть здесь. Благодарен за тёплый приём. Мне здесь нравится, люди здесь невероятные. Это замечательное место. Уверен, это не мой последний визит сюда. Я обязательно вернусь. Россияне добрые и гостеприимные. Они очень успешны в спорте, очень талантливы 

- говорил Пакьяо. 

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Павел Башинский

СпортУНН Lite
Кароль Навроцкий
Филиппины
Польша