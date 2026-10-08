Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса Пакьяо

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита на Филиппины провёл тренировку с легендой бокса Мэнни Пакьяо, передаёт УНН.

Боксёр опубликовал видео спарринга с Навроцким. К слову, польский президент, по всей видимости, не был готов к тренировке, поскольку на ринге был в брюках и туфлях, что явно не подходит для бокса.

Навроцкий отреагировал на пост Мэнни Пакьяо под публикацией, опубликовав смайлики флагов Польши и Филиппин, а по центру — смайлик рукопожатия.

Президент Польши также опубликовал в Instagram пост о поездке на Филиппины, в частности показав фото с тренировки.

Стоит отметить, что бокс для Навроцкого не является чем-то новым. В молодости нынешний президент Польши занимался этим видом спорта и даже занимал призовые места на национальном уровне.

Что касается Мэнни Пакьяо, то за карьеру он становился чемпионом мира в рекордном количестве весовых категорий, а на профессиональном уровне одержал 62 победы, а совсем недавно посетил москву, где побывал на вечере бокса и рассыпался в комплиментах российским СМИ.

Я впервые в россии, и я счастлив быть здесь. Благодарен за тёплый приём. Мне здесь нравится, люди здесь невероятные. Это замечательное место. Уверен, это не мой последний визит сюда. Я обязательно вернусь. Россияне добрые и гостеприимные. Они очень успешны в спорте, очень талантливы