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Financial Times
The Washington Post

Беленюк показал Кроуфорду борцовские приёмы

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Жан Беленюк провёл в Киеве урок греко-римской борьбы для американского боксёра Теренса Кроуфорда. Спортсмены встретились во время его визита в Украину.

Беленюк показал Кроуфорду борцовские приёмы
Фото: www.facebook.com/zhanbeleniuk

Народный депутат, борец греко-римского стиля Жан Беленюк показал американскому боксёру Теренсу Кроуфорду, который находится в Украине, борцовские приёмы. Соответствующее видео Беленюк выложил в Instagram, передаёт УНН.

Детали

Сегодня ещё один всемирно известный боксёр научится греко-римской борьбе

- написал Беленюк.

Олимпийский чемпион начал бороться с легендой бокса, как только встретил его в Украине. Впоследствии Беленюк дал американцу уроки в одном из залов Киева. 

Напомним

Легендарный американский боксёр Теренс Кроуфорд, который находится с визитом в Украине, встретился с Президентом Владимиром Зеленским и в знак солидарности подарил ему щенка американского питбультерьера, девочку по имени Фрея.

Павел Башинский

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