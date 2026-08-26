Беленюк показал Кроуфорду борцовские приёмы
Киев • УНН
Жан Беленюк провёл в Киеве урок греко-римской борьбы для американского боксёра Теренса Кроуфорда. Спортсмены встретились во время его визита в Украину.
Народный депутат, борец греко-римского стиля Жан Беленюк показал американскому боксёру Теренсу Кроуфорду, который находится в Украине, борцовские приёмы. Соответствующее видео Беленюк выложил в Instagram, передаёт УНН.
Детали
Сегодня ещё один всемирно известный боксёр научится греко-римской борьбе
Олимпийский чемпион начал бороться с легендой бокса, как только встретил его в Украине. Впоследствии Беленюк дал американцу уроки в одном из залов Киева.
Напомним
Легендарный американский боксёр Теренс Кроуфорд, который находится с визитом в Украине, встретился с Президентом Владимиром Зеленским и в знак солидарности подарил ему щенка американского питбультерьера, девочку по имени Фрея.