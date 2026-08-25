Кроуфорд подарував Зеленському цуценя Фрею, названу на честь майбутньої антибалістичної системи FREYJA

Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся із Зеленським у Києві та подарував йому пітбультер’єра Фрею. Її назвали на честь ППО FREYJA.

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським і на знак солідарності подарував йому цуценя американського пітбультер’єра, дівчинку на ім’я Фрея. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН. Деталі Кроуфорд підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, а сьогодні приїхав до Києва, щоб зустрітися із Зеленським. На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім’я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту - написав Зеленський. Глава держави подякував боксеру за зустріч, "теплий та особливий подарунок" і повагу до українського народу. Теренс Кроуфорд — абсолютний чемпіон світу з боксу. У вересні минулого року він переміг мексиканця Сауля "Канело" Альвареса і став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі. До Києва спортсмен прибув сьогодні, 25 серпня. Що таке FREYJA FREYJA — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет. Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла UNN генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік. Нагадаємо Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що реалізація антибалістичного проєкту Freyja є безумовним пріоритетом для України, адже система захищатиме від балістичних загроз не лише українське, а й європейське небо.