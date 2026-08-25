Кроуфорд подарил Зеленскому щенка Фрейю, названную в честь будущей противоракетной системы FREYJA

Легендарный американский боксёр Теренс Кроуфорд, находящийся с визитом в Украине, встретился с Президентом Владимиром Зеленским и в знак солидарности подарил ему щенка американского питбультерьера, девочку по имени Фрея. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передаёт УНН.

Детали

Кроуфорд поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, а сегодня приехал в Киев, чтобы встретиться с Зеленским.

В знак солидарности Теренс подарил щенка американского питбультерьера — девочку Фрею. Её дед Атос пережил российскую оккупацию Бучи, а теперь Фрея носит имя в честь будущей системы ПВО FREYJA как символ нашей защиты — написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил боксёра за встречу, "тёплый и особенный подарок" и уважение к украинскому народу.

Теренс Кроуфорд — абсолютный чемпион мира по боксу. В сентябре прошлого года он победил мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и стал абсолютным чемпионом во второй средней весовой категории. В Киев спортсмен прибыл сегодня, 25 августа.

Что такое FREYJA

FREYJA — инициированный Украиной проект совместной европейской противобаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала UNN генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Напомним

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявлял, что реализация противобаллистического проекта Freyja является безусловным приоритетом для Украины, ведь система будет защищать от баллистических угроз не только украинское, но и европейское небо.