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Financial Times

Беленюк показав Кроуфорду борцівські прийоми

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Жан Беленюк провів у Києві урок греко-римської боротьби для американського боксера Теренса Кроуфорда. Спортсмени зустрілися під час його візиту до України.

Беленюк показав Кроуфорду борцівські прийоми
Фото: www.facebook.com/zhanbeleniuk

Народний депутат, борець греко-римського стилю Жан Беленюк показав американському боксеру Теренсу Кроуфорду, який перебуває в Україні, борцівські прийоми. Відповідне відео Беленюк виклав в Instagram, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ще один всесвітньо відомий боксер навчиться греко-римської боротьби

- написав Беленюк.

Олімпійський чемпіон почав боротись із легендою боксу, як тільки зустрів його в Україні. Згодом Беленюк дав уроки американцю в одному із залів Києва. 

Нагадаємо

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським і на знак солідарності подарував йому цуценя американського пітбультер’єра, дівчинку на ім’я Фрея.

Павло Башинський

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