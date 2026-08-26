Беленюк показав Кроуфорду борцівські прийоми
Київ • УНН
Жан Беленюк провів у Києві урок греко-римської боротьби для американського боксера Теренса Кроуфорда. Спортсмени зустрілися під час його візиту до України.
Народний депутат, борець греко-римського стилю Жан Беленюк показав американському боксеру Теренсу Кроуфорду, який перебуває в Україні, борцівські прийоми. Відповідне відео Беленюк виклав в Instagram, передає УНН.
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Сьогодні ще один всесвітньо відомий боксер навчиться греко-римської боротьби
Олімпійський чемпіон почав боротись із легендою боксу, як тільки зустрів його в Україні. Згодом Беленюк дав уроки американцю в одному із залів Києва.
Нагадаємо
Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським і на знак солідарності подарував йому цуценя американського пітбультер’єра, дівчинку на ім’я Фрея.