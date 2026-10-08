Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яо

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Філіппін провів тренування з легендою боксу Менні Пак'яо, передає УНН.

Боксер виклав відео спарингу із Навроцьким. До словами, польський президент, видимо, не був готовий до тренувань, адже на ринзі був у брюках та туфлях, що відверто не підходить бля боксу.

Навроцький відреагував на пост Менні Пак'яо під постом, опублікувавши смайлики прапорів Польщі та Філіппін, а по центру смайлик рукостискання.

Президент Польщі також в Instagram виклав пост поїздки до Філіппін, зокрема, показавши фото з тренування.

Варто зазначити, що бокс для Навроцького не є чимось новим. У молодості нинішній президент Польщі займався цим видом спорту і навіть здобував призові місця на національному рівні.

Що стосується Менні Пак'яо, то за кар'єру він ставав чемпіоном світу в рекордній кількості вагових категорій, а на професійному рівні здобув 62 перемоги, а зовсім недавно відвідав москву, де відвідав вечір боксу та розсипався компліментами російським ЗМІ.

Я вперше в росії, і я щасливий бути тут. Вдячний за теплий прийом. Мені тут подобається, люди тут неймовірні. Це чудове місце. Переконаний, це мій не останній візит сюди. Я обов'язково повернуся. Росіяни добрі та привітні. Вони дуже успішні у спорті, дуже талановиті