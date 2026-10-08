Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яо
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький провів тренування з Менні Пак'яо на Філіппінах. Боксер опублікував відео спарингу.
Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Філіппін провів тренування з легендою боксу Менні Пак'яо, передає УНН.
Для мене було великою честю його високоповажність Кароля Навроцького, президента Польщі
Боксер виклав відео спарингу із Навроцьким. До словами, польський президент, видимо, не був готовий до тренувань, адже на ринзі був у брюках та туфлях, що відверто не підходить бля боксу.
Навроцький відреагував на пост Менні Пак'яо під постом, опублікувавши смайлики прапорів Польщі та Філіппін, а по центру смайлик рукостискання.
Президент Польщі також в Instagram виклав пост поїздки до Філіппін, зокрема, показавши фото з тренування.
Варто зазначити, що бокс для Навроцького не є чимось новим. У молодості нинішній президент Польщі займався цим видом спорту і навіть здобував призові місця на національному рівні.
Що стосується Менні Пак'яо, то за кар'єру він ставав чемпіоном світу в рекордній кількості вагових категорій, а на професійному рівні здобув 62 перемоги, а зовсім недавно відвідав москву, де відвідав вечір боксу та розсипався компліментами російським ЗМІ.
Я вперше в росії, і я щасливий бути тут. Вдячний за теплий прийом. Мені тут подобається, люди тут неймовірні. Це чудове місце. Переконаний, це мій не останній візит сюди. Я обов'язково повернуся. Росіяни добрі та привітні. Вони дуже успішні у спорті, дуже талановиті
Беленюк показав Кроуфорду борцівські прийоми26.08.26, 15:29 • 4222 перегляди