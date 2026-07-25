Мировые лидеры стремятся встретиться с Трампом во время похорон Грэма - Politico

$44.8151.06
ukenru
09:14 • 2416 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
09:00 • 7722 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 20027 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
24 июля, 14:41 • 56283 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
24 июля, 13:49 • 48983 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
24 июля, 12:59 • 53281 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
24 июля, 12:06 • 52702 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 33127 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 51995 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 31643 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
48%
746мм
Популярные новости
США бесплатно получили уникальный опыт современной войны – Зеленский25 июля, 00:18 • 14623 просмотра
Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов" Чак Рассел25 июля, 00:37 • 12953 просмотра
Первый боевой дебют российской системы "Арена-М" против FPV-дронов завершился неудачей – Defence BlogVideo25 июля, 03:48 • 10446 просмотра
Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области04:49 • 13746 просмотра
Удары по Wildberries: "Мадьяр" показал видеоVideo06:28 • 12275 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 71041 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 69587 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 80330 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 134177 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 124496 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Румыния
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 67305 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 71138 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 106067 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 95208 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 105131 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Техника
The Economist
Кх-59

Мировые лидеры стремятся встретиться с Трампом во время похорон Грэма - Politico

Киев • УНН

 • 2216 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник. Переговоры пройдут на фоне обострения российско-украинской войны и конфликта США с Ираном.

Мировые лидеры стремятся встретиться с Трампом во время похорон Грэма - Politico

Мировые лидеры используют визит в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Среди тех, кто уже запланировал встречу с главой Белого дома, – Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По информации издания, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что политик отправится в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, а встреча в Белом доме запланирована на вторник. В то же время в Белом доме пока официально не подтвердили проведение этих переговоров.

Вместо этого администрация США подтвердила, что во вторник в Белом доме состоится встреча Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Politico отмечает, что переговоры пройдут на фоне обострения войны между США и Ираном, а также новой эскалации российско-украинской войны. Издание напоминает, что государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе провел встречу с министром иностранных дел рф сергеем лавровым на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах.

"Самое сложное – найти такое завершение войны, которое смогут принять обе стороны. Мы пытались и продолжим пытаться найти компромисс. И готовы сыграть эту роль, если появится такая возможность", – заявил Рубио журналистам.

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ24.07.26, 16:49 • 48969 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Вашингтон
Филиппины
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран