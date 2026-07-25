Мировые лидеры стремятся встретиться с Трампом во время похорон Грэма - Politico
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник. Переговоры пройдут на фоне обострения российско-украинской войны и конфликта США с Ираном.
Мировые лидеры используют визит в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Среди тех, кто уже запланировал встречу с главой Белого дома, – Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По информации издания, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что политик отправится в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, а встреча в Белом доме запланирована на вторник. В то же время в Белом доме пока официально не подтвердили проведение этих переговоров.
Вместо этого администрация США подтвердила, что во вторник в Белом доме состоится встреча Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Politico отмечает, что переговоры пройдут на фоне обострения войны между США и Ираном, а также новой эскалации российско-украинской войны. Издание напоминает, что государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе провел встречу с министром иностранных дел рф сергеем лавровым на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах.
"Самое сложное – найти такое завершение войны, которое смогут принять обе стороны. Мы пытались и продолжим пытаться найти компромисс. И готовы сыграть эту роль, если появится такая возможность", – заявил Рубио журналистам.
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ24.07.26, 16:49 • 48969 просмотров