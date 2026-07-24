Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
Киев • УНН
Дипломатические источники подтвердили встречу президента Украины Зеленского с президентом США Трампом в Вашингтоне 28 июля. Это знаменует собой значительное дипломатическое событие.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, подтвердили дипломатические источники, сообщил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу в X, пишет УНН.
Дипломатические источники подтверждают Радио Свобода, что Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне во вторник
Как отметил журналист, эта встреча знаменует собой значительное дипломатическое событие.
Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и Турции.
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ24.07.26, 09:35 • 28060 просмотров