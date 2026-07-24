Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Вашингтон 28 июля для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма. Также организуется встреча с президентом США Дональдом Трампом, формат которой еще согласовывается.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Вашингтон в следующий вторник, 28 июля, сообщает корреспондент Deutsche Welle в США Михаил Комадовский со ссылкой на два осведомленных источника в администрации президента США, пишет УНН.
Детали
По этой информации, Зеленский планирует принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, который скончался 12 июля.
Планируется также встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
"Также организуется встреча с президентом Трампом — чиновники все еще согласовывают формат: будет ли это короткая встреча на полях похорон, частный разговор с глазу на глаз или официальный визит в Белый дом", — написал он в соцсети X.
Дополнение
Оба президента встречались на полях саммита НАТО в Анкаре в начале июля. Тогда Трамп объявил о намерении предоставить Украине лицензии на самостоятельное производство ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые критически важны для противодействия баллистическим ударам со стороны россии.
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