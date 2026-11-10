Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила мероприятие, посвящённое памяти детей, погибших в результате вреда, полученного в интернете. Это было её первое публичное появление с тех пор, как её отцу предъявили обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении детей, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Контекст

82-летний Томас Маркл был арестован агентами ФБР в доме престарелых (специализированном учреждении для пациентов с деменцией), где он проживал. Арест связан с обнаружением у него материалов, которые, предположительно, содержат сцены сексуального насилия над детьми. В субботу суд в городе Тампа (штат Флорида) избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Федеральные агенты изъяли материалы из двух складских помещений в Лос-Анджелесе, которые Маркл арендовал почти два десятилетия. Это произошло после того, как его сын, Томас Маркл-младший, обнаружил среди вещей отца изображения, которые, предположительно, связаны с насилием над детьми, и сообщил об этом полиции на Филиппинах и в США.

Меган заявила, что она "глубоко опечалена" обвинениями в адрес своего отца, с которым она не поддерживает отношений ещё со времён подготовки к своей свадьбе в 2018 году. Она ясно дала понять, что готова содействовать ФБР, отметив, что не только "полностью будет сотрудничать" со всеми соответствующими органами, ведущими расследование в отношении её отца, но и "очень хочет" это сделать.

Детали

Во вторник Меган и принц Гарри должны были вместе выступить на открытии мемориала "Lost Screen" (посвящённого детям, пострадавшим в интернете) в здании Европейского парламента в Брюсселе, чтобы обсудить важность цифровой безопасности для детей.

Хотя Меган и приехала на мероприятие, в последний момент она решила отказаться от выступления. Как сообщили источники изданию The Telegraph в понедельник, она "просто не обладает достаточными эмоциональными силами, чтобы сейчас выступать публично".

Прибыв к зданию имени Поля-Анри Спаака, Меган крепко держала Гарри за руку и не отвечала на вопросы журналистов.

Позже герцог Сассекский самостоятельно выступил с 20-минутной речью. Он подчеркнул важность профилактики, отметив, что дети должны чувствовать себя в безопасности "в любое время и где бы они ни находились". При этом он прямо не упоминал Томаса Маркла-старшего. Герцог также раскритиковал политику конфиденциальности технологических компаний, из-за которой родители, потерявшие детей, не могут получить доступ к телефонам умерших, чтобы понять обстоятельства их гибели.

"Почему, когда мы спрашиваем, может ли это обеспечить безопасность ребёнка, всё вдруг становится таким сложным?" — спросил он. "Я не прошу о мире без технологий. Это невозможно, этого не хотят молодые люди, и, безусловно, я не желаю такого для собственных детей.

Мой подход к жизни — и к её ценности — всегда, что, наверное, неудивительно, основывался на предотвращении. На том, чтобы предотвратить вред ещё до того, как он причинит ущерб, а не ждать трагедии, прежде чем решить, что что-то должно измениться", — добавил он.

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Меган обняла Сандру Спитаэлс, которая выступила с речью о своём 15-летнем сыне Гленне; он покончил с собой в 2017 году после того, как в интернете была опубликована его фотография в обнажённом виде.

Гарри, похоже, спросил Спитаэлс: "Вы в порядке?"

Проект "The Lost Screen Memorial" ("Мемориал утраченных экранов"), представленный в прошлом месяце в Нью-Йорке, — это собрание изображений молодых людей, на чью смерть, как считается, повлиял их опыт в интернете. Сейчас экспозиция демонстрируется в Европе при поддержке благотворительной организации Гарри и Меган — "Archewell".