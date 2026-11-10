Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту батька, але відмовилася від виступу

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала захід, присвячений пам’яті дітей, які загинули внаслідок шкоди, отриманої в інтернеті. Це була її перша поява на публіці відтоді, як її батькові висунули звинувачення у злочинах сексуального характеру щодо дітей, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Контекст

82-річного Томаса Маркла заарештували агенти ФБР у будинку для літніх людей (спеціалізованому закладі для пацієнтів із деменцією), де він проживав. Арешт пов’язаний із виявленням у нього матеріалів, що, ймовірно, містять сцени сексуального насильства над дітьми. У суботу суд у місті Тампа (штат Флорида) обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Федеральні агенти вилучили матеріали з двох складських приміщень у Лос-Анджелесі, які Маркл орендував протягом майже двох десятиліть. Це сталося після того, як його син, Томас Маркл-молодший, знайшов серед речей батька зображення, що, ймовірно, стосуються насильства над дітьми, і повідомив про це поліцію на Філіппінах та у США.

Меган заявила, що вона "глибоко засмучена" звинуваченнями на адресу свого батька, з яким вона не підтримує стосунків ще з часів підготовки до свого весілля у 2018 році. Вона чітко дала зрозуміти, що готова сприяти ФБР, зазначивши, що не лише "повністю співпрацюватиме" з усіма відповідними органами, які ведуть розслідування щодо її батька, а й "дуже хоче" це зробити.

Деталі

У вівторок Меган і принц Гаррі мали разом виступити на відкритті меморіалу "Lost Screen" (присвяченого дітям, які постраждали в інтернеті) у будівлі Європейського парламенту в Брюсселі, щоб обговорити важливість цифрової безпеки для дітей.

Хоча Меган і прибула на захід, в останній момент вона вирішила відмовитися від виступу. Як повідомили джерела виданню The Telegraph у понеділок, вона "просто не має достатньої емоційної сили, щоб зараз виступати публічно".

Прибувши до будівлі імені Поля-Анрі Спаака, Меган міцно тримала Гаррі за руку і не відповідала на запитання журналістів.

Згодом герцог Сассекський самостійно виступив із 20-хвилинною промовою. Він наголосив на важливості профілактики, зазначивши, що діти повинні почуватися в безпеці "в будь-який час і де б вони не перебували". При цьому він прямо не згадував Томаса Маркла-старшого. Герцог також розкритикував політику конфіденційності технологічних компаній, через яку батьки, що втратили дітей, не можуть отримати доступ до телефонів померлих, щоб зрозуміти обставини їхньої загибелі.

"Чому, коли ми запитуємо, чи може це забезпечити безпеку дитини, все раптом стає таким складним?" — запитав він. "Я не прошу про світ без технологій. Це неможливо, цього не хочуть молоді люди, і, безумовно, я не бажаю такого для власних дітей.

Мій підхід до життя — і до його цінності — завжди, що, мабуть, не дивно, ґрунтувався на запобіганні. На тому, щоб відвернути шкоду ще до того, як вона завдасть лиха, а не чекати на трагедію, перш ніж вирішити, що щось має змінитися", — додав він.

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Меган обійняла Сандру Спітаелс, яка виступила з промовою про свого 15-річного сина Гленна; він наклав на себе руки у 2017 році після того, як в інтернеті було оприлюднено його оголене фото.

Гаррі, схоже, запитав Спітаелс: "Ви в порядку?"

Проєкт "The Lost Screen Memorial" ("Меморіал втрачених екранів"), представлений минулого місяця в Нью-Йорку, — це зібрання зображень молодих людей, на чию смерть, як вважається, вплинув їхній досвід в інтернеті. Зараз експозиція демонструється в Європі за підтримки благодійної організації Гаррі та Меган — "Archewell".