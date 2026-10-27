Меган Маркл готується повернутися на телебачення – герцогиня може стати ведучою популярного шоу

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Венс звинуватив диктаторів у зростанні цін на бензин і спровокував незручні порівняння з Трампом

Венс звинуватив диктаторів у зростанні цін на бензин і спровокував незручні порівняння з Трампом

Венс звинуватив диктаторів у зростанні цін на бензин і спровокував незручні порівняння з Трампом

Венс звинуватив диктаторів у зростанні цін на бензин і спровокував незручні порівняння з Трампом

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