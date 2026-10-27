Меган Маркл готується повернутися на телебачення – герцогиня може стати ведучою популярного шоу
Київ • УНН
Меган Маркл може стати співведучою Junior MasterChef в Австралії. Зйомки сезону планують на 2027 рік, але участь герцогині не підтверджена.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл може стати співведучою австралійського кулінарного шоу Junior MasterChef. За попередньою інформацією, зйомки нового сезону заплановані на 2027 рік. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на австралійське видання News.com.au, пише УНН.
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Очікується, що 45-річна Меган вирушить до Австралії на кілька тижнів на початку або в середині 2027 року. Знімальний процес, імовірно, проходитиме в Мельбурні.
За словами інсайдерів, до герцогині можуть приєднатися її чоловік принц Гаррі та їхні діти – 7-річний Арчі й 5-річна Лілібет. Однак остаточного рішення щодо сімейної поїздки поки немає.
Меган Маркл планує повернення до телевізійної кар'єри
Раніше герцогиня вже брала участь в австралійському MasterChef. У 18-му сезоні вона з'явилася як запрошена суддя, а учасники мали приготувати страву, гідну герцогині.
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Повідомлення про можливу нову роль з'явилися на тлі чуток про повернення Меган до акторської кар'єри.
За інформацією британських ЗМІ, колишня зірка серіалу "Форс-мажори" розглядає нові сценарії та телевізійні пропозиції. Серед можливих проєктів раніше згадували серіал Netflix "Джентльмени".
Водночас Меган планує приділяти основну увагу родині, розвитку власного бренду та роботі в індустрії розваг.
Офіційного підтвердження її участі в новому сезоні Junior MasterChef наразі немає.
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