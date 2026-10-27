Джессі Джей показала, як відновлюється після другої операції через рак грудей

Британська співачка Джессі Джей, яка у 2025 році перенесла мастектомію через рак молочної залози, розповіла про відновлення після другої реконструктивної операції. 38-річна артистка опублікувала фотографії з лікарні та поділилася подробицями свого одужання. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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25 жовтня виконавиця хіта "Price Tag" опублікувала в Instagram серію світлин, на яких показала себе в лікарняному ліжку та після операції.

Попри складний період, співачка зберігає оптимізм і почуття гумору. Одну зі світлин у лікарняному халаті вона підписала словами: "За зцілення".

Співачку підтримує 3-річний син

Джессі Джей також поділилася зворушливими моментами зі своїм сином Скаєм, який підтримує маму під час відновлення.

Він прокинувся посеред ночі, заліз до мого ліжка і сказав: "Я люблю тебе, матусю". Тримав мене за руку і заснув – розповіла артистка.

Нагадаємо, у 2025 році співачці діагностували рак молочної залози, після чого вона перенесла мастектомію. У травні 2026 року Джессі повідомила, що більше не має ознак онкологічного захворювання.

У вересні артистка тимчасово залишила соціальні мережі, щоб зосередитися на здоров'ї та підготуватися до повторної операції. Тепер вона поступово повертається до звичного життя.

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