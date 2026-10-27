Джесси Джей показала, как восстанавливается после второй операции из-за рака груди

Британская певица Джесси Джей, перенесшая в 2025 году мастэктомию из-за рака молочной железы, рассказала о восстановлении после второй реконструктивной операции. 38-летняя артистка опубликовала фотографии из больницы и поделилась подробностями своего выздоровления. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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25 октября исполнительница хита "Price Tag" опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых показала себя на больничной койке и после операции.

Несмотря на сложный период, певица сохраняет оптимизм и чувство юмора. Одну из фотографий в больничном халате она подписала словами: "За исцеление".

Певицу поддерживает 3-летний сын

Джесси Джей также поделилась трогательными моментами со своим сыном Скаем, который поддерживает маму во время восстановления.

Он проснулся посреди ночи, забрался в мою кровать и сказал: "Я люблю тебя, мамочка". Держал меня за руку и заснул — рассказала артистка.

Напомним, в 2025 году певице диагностировали рак молочной железы, после чего она перенесла мастэктомию. В мае 2026 года Джесси сообщила, что у нее больше нет признаков онкологического заболевания.

В сентябре артистка временно ушла из социальных сетей, чтобы сосредоточиться на здоровье и подготовиться к повторной операции. Теперь она постепенно возвращается к привычной жизни.

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