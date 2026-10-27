Джесси Джей показала, как восстанавливается после второй операции из-за рака груди

$45.200.1550.580.14
ukenru
00:37 • 196 просмотра
Франция резко наращивает производство авиабомб HAMMER, которыми ВСУ уничтожают российские цели
23:55 • 3510 просмотра
"Морально несостоятелен" — влиятельный республиканец раскритиковал Трампа за уступки Путину
23:17 • 5634 просмотра
Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО
22:57 • 6218 просмотра
Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-2026
22:18 • 9234 просмотра
Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом
21:17 • 11257 просмотра
Зеленский сообщил, что россияне нанесли баллистический удар по одному из университетов и жилым кварталам КиеваVideo
18:53 • 14691 просмотра
Совет ЕС выделяет 4,7 млрд евро компенсации государствам-членам за поддержку Украины
Эксклюзив
26 октября, 17:53 • 17802 просмотра
"Украинские спортсмены туда не поедут" - Бедный об участии Украины в ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в москве
26 октября, 17:13 • 17232 просмотра
Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине
26 октября, 16:53 • 16404 просмотра
Враг нанес удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
82%
754мм
Популярные новости
Украина потребует отменить разрешение на проведение ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в Москве26 октября, 15:04 • 9166 просмотра
Беспилотник попал в поезд, в котором с матча возвращался московский "локомотив"26 октября, 15:15 • 11906 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным26 октября, 15:24 • 22601 просмотра
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо26 октября, 17:06 • 17857 просмотра
Умер актёр культового сериала «Звёздный путь» Уолтер Кёниг21:20 • 6476 просмотра
публикации
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо26 октября, 17:06 • 17951 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным26 октября, 15:24 • 22712 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 26 октября, 14:28 • 25212 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 33436 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 67833 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Митч Макконнелл
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Льюис Хэмилтон сделал особый подарок детям Ким Кардашьян и раскрыл подробности их отношений00:06 • 1230 просмотра
Джесси Джей показала, как восстанавливается после второй операции из-за рака груди23:06 • 2990 просмотра
Награду Герда Мюллера завоевали Кейн и Корраль Photo22:26 • 4104 просмотра
Тайные романы Голливуда — стало известно, с кем встречались Том Круз, Скарлетт Йоханссон и Мадонна22:07 • 4672 просмотра
Умер актёр культового сериала «Звёздный путь» Уолтер Кёниг21:20 • 6734 просмотра
Актуальное
Сериал
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Техника
Дія (сервис)

Джесси Джей показала, как восстанавливается после второй операции из-за рака груди

Киев • УНН

 • 2992 просмотра

Певица опубликовала фото из больницы после реконструктивной операции. Во время восстановления ее поддерживает 3-летний сын Скай.

Джесси Джей показала, как восстанавливается после второй операции из-за рака груди

Британская певица Джесси Джей, перенесшая в 2025 году мастэктомию из-за рака молочной железы, рассказала о восстановлении после второй реконструктивной операции. 38-летняя артистка опубликовала фотографии из больницы и поделилась подробностями своего выздоровления. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

25 октября исполнительница хита "Price Tag" опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых показала себя на больничной койке и после операции.

Несмотря на сложный период, певица сохраняет оптимизм и чувство юмора. Одну из фотографий в больничном халате она подписала словами: "За исцеление".

Певицу поддерживает 3-летний сын

Джесси Джей также поделилась трогательными моментами со своим сыном Скаем, который поддерживает маму во время восстановления.

Он проснулся посреди ночи, забрался в мою кровать и сказал: "Я люблю тебя, мамочка". Держал меня за руку и заснул

— рассказала артистка.

Напомним, в 2025 году певице диагностировали рак молочной железы, после чего она перенесла мастэктомию. В мае 2026 года Джесси сообщила, что у нее больше нет признаков онкологического заболевания.

В сентябре артистка временно ушла из социальных сетей, чтобы сосредоточиться на здоровье и подготовиться к повторной операции. Теперь она постепенно возвращается к привычной жизни.

Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ25.10.26, 22:18 • 37843 просмотра

Степан Гафтко

КультураЗдоровьеУНН Lite
Карцинома