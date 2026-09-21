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Украина призвала Филиппины и Бразилию поддержать восстановление свободы судоходства в Чёрном море

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Андрей Сибига призвал Филиппины и Бразилию поддержать безопасное судоходство в Чёрном море. Стороны также обсудили мир и сотрудничество.

Украина призвала Филиппины и Бразилию поддержать восстановление свободы судоходства в Чёрном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встреч с главами МИД Филиппин и Бразилии призвал страны поддержать восстановление безопасного судоходства в Черном море на фоне российских атак. О результатах переговоров сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига встретился с секретарём иностранных дел Филиппин Терезой Лазаро и проинформировал её о ситуации в Чёрном море. По его словам, российские атаки нарушают работу морских путей и создают риски для глобальной продовольственной безопасности.

Украина рассчитывает на принципиальную позицию Филиппин и международного сообщества относительно необходимости восстановления свободы судоходства. Стороны также договорились продолжать развитие двустороннего сотрудничества в сферах взаимного интереса, а Сибига пригласил Лазаро посетить Украину.

Чёрное море обсудили и с Бразилией

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Сибига также провёл переговоры с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Украинский министр проинформировал его о ситуации на фронте и дипломатических усилиях Киева для завершения войны.

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Отдельное внимание стороны уделили российским атакам в Чёрном море и угрозам для морских маршрутов. Украина рассчитывает на поддержку Бразилии в продвижении мирного урегулирования на основе Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности.

Сибига и Виейра также обсудили углубление политических и экономических отношений между Украиной и Бразилией и дальнейшее сотрудничество в сферах взаимного интереса.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Андрей Сибига
Организация Объединенных Наций
Бразилия
Филиппины
Нью-Йорк
Украина