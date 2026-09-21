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Україна закликала Філіппіни та Бразилію підтримати відновлення свободи судноплавства у Чорному морі

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Андрій Сибіга закликав Філіппіни й Бразилію підтримати безпечне судноплавство в Чорному морі. Сторони також обговорили мир і співпрацю.

Україна закликала Філіппіни та Бразилію підтримати відновлення свободи судноплавства у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічей із главами МЗС Філіппін та Бразилії закликав країни підтримати відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі на тлі російських атак. Про результати переговорів повідомило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Деталі

Сибіга зустрівся із секретаркою закордонних справ Філіппін Терезою Лазаро та поінформував її про ситуацію у Чорному морі. За його словами, російські атаки порушують роботу морських шляхів та створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Україна розраховує на принципову позицію Філіппін та міжнародної спільноти щодо необхідності відновлення свободи судноплавства. Сторони також домовилися продовжувати розвиток двосторонньої співпраці у сферах взаємного інтересу, а Сибіга запросив Лазаро відвідати Україну.

Чорне море обговорили і з Бразилією

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Сибіга також провів переговори з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою. Український міністр поінформував його про ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля Києва для завершення війни.

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Окрему увагу сторони приділили російським атакам у Чорному морі та загрозам для морських маршрутів. Україна розраховує на підтримку Бразилії у просуванні мирного врегулювання на основі Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності.

Сибіга та Вієйра також обговорили поглиблення політичних та економічних відносин між Україною і Бразилією та подальшу співпрацю у сферах взаємного інтересу.

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Степан Гафтко

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