Біткоїн підскочив до 8-місячного максимуму, перевищивши $85 000

Біткоїн 21 вересня підскочив до восьмимісячного максимуму, на тлі того, як загальне покращення настроїв щодо ризику сприяло продовженню зростання, що розпочалося минулого тижня. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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На початку ранкових торгів у Нью-Йорку оригінальна криптовалюта підскочила на 5,1% до 85 222 доларів.

Ралі відбувається на тлі зростання акцій та облігацій, на тлі того, як падіння цін на нафту та оптимізм напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та главою КНР Сі Цзіньпіном підтримують ринки загалом.

Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

Цифрові активи-конкуренти також підскочили. Ефір (Ether), другий за величиною токен, зріс більш ніж на 4,3% до 2747 доларів, тоді як інші криптовалюти, включаючи XRP, Solana та Monero, також показали зростання.

"Фінансові ринки знову набули схильності до ризику після того, як були поглинені побоюваннями з приводу прибутковості державних облігацій, величезних боргових зобов'язань і перспективи повернення до більш жорсткої політики найвпливовішого центрального банку світу", - сказав Кріс Бошамп, головний аналітик ринку інвестиційної та торгової платформи IG.

Зростання біткоїну продовжує підняття, що почалося наприкінці минулого тижня, коли криптовалюти пережили провал знакового Закону про ясність (Clarity Act) у США, покликаного забезпечити більш чітке розуміння регулювання галузі, а також перше за три роки підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи. Дозвіл Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) у четвер на початок торгівлі цифровими версіями цінних паперів у США допоміг покращити настрій.

"Капіталізація крипторинку зросла до 2,8 трлн доларів, досягнувши найвищого рівня з кінця січня цього року", — сказав Алекс Купцикевич, головний аналітик ринку FxPro. "Хоча за п'ятничним ралі було посилення тиску з боку продавців, з неділі покупці знову домінують на ринку криптовалют", — додав він.

На торговій платформі Deribit, що спеціалізується на опціонах на біткоїн, відкритий інтерес в основному складався з кол-опціонів, що свідчить про бичачі настрої, пише видання. Платформа показала понад 272 000 контрактів на право купівлі токену в порівнянні з більш ніж 154 000 пут-опціонами, або правом продажу.

"Ринок опціонів на біткоїн готовий до зростання", - сказав Пратик Кала, портфельний менеджер хедж-фонду цифрових активів Apollo Crypto. "Люди переорієнтуються із захисту від падіння на прагнення до зростання", - зазначив він.

Що очікують на крипторинку далі

Проте трейдери не впевнені, що цей імпульс збережеться з огляду на складні макроекономічні чинники: ціна на нафту, як і раніше, перевищує 100 доларів за барель, а дохідність казначейських облігацій США підвищена, пише видання.

Біткоїн значно відстав від свого максимуму 2026 року, що перевищував 97 000 доларів у середині січня, і був ще далі від свого жовтневого рекорду. Відновити ентузіазм роздрібних інвесторів виявилося непросто, оскільки акції компаній, пов'язаних із штучним інтелектом, та інші угоди, пов'язані з ШІ, конкурують за той самий пул спекулятивного капіталу, зауважує видання.

"Цього тижня немає якихось великих каталізаторів, за якими варто було б стежити, але будь-які жорсткі або м'які заяви представників ФРС можуть вплинути на ринок", - сказав Джефф Мей, головний операційний директор BTSE.