Биткоин подскочил до 8-месячного максимума, превысив $85 000

$44.670.0151.200.04
ukenru
10:40 • 8282 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
08:00 • 24631 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 28507 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
21 сентября, 04:58 • 36278 просмотра
"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина
21 сентября, 04:49 • 34100 просмотра
Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW
21 сентября, 04:41 • 24717 просмотра
Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
21 сентября, 03:35 • 29517 просмотра
Почему блокаду Чёрного моря сравнивают с блокированием Ормузского пролива и чем это угрожает миру
21 сентября, 02:57 • 29045 просмотра
Стало известно, сколько крылатых ракет «Барс» производит Украина — цифра впечатляет
21 сентября, 02:39 • 21847 просмотра
Новые системы могут превратить Bayraktar TB2 в «охотников» за российскими РЛС и ПВО
21 сентября, 01:55 • 20369 просмотра
После ударов ВСУ вокруг Таганрога могло вообще не остаться С-300, С-400 и «Панцирей»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
83%
746мм
Популярные новости
Что празднуют 21 сентября в Украине и мире 21 сентября, 03:55 • 19049 просмотра
Сын Синди Кроуфорд умер в 27 летVideo21 сентября, 05:34 • 13650 просмотра
Одесская область подверглась атаке рф: горели склады сети супермаркетов, Румыния поднимала истребителиPhotoVideo21 сентября, 06:13 • 24554 просмотра
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?08:52 • 24207 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф09:00 • 12412 просмотра
публикации
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?08:52 • 24449 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 99739 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 118386 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 92857 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 97248 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Масуд Пезешкиан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 10162 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 44218 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 44648 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 47603 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета20 сентября, 22:05 • 45096 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Financial Times
MIM-104 Patriot
Отопление

Биткоин подскочил до 8-месячного максимума, превысив $85 000

Киев • УНН

 • 1624 просмотра

Биткоин вырос на 5,1% — до 85 222 долларов, а капитализация крипторынка достигла 2,8 трлн долларов. Трейдеры ожидают влияния заявлений ФРС.

Биткоин подскочил до 8-месячного максимума, превысив $85 000

Биткоин 21 сентября подскочил до восьмимесячного максимума на фоне общего улучшения настроений в отношении рисковых активов, что способствовало продолжению роста, начавшегося на прошлой неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

В начале утренних торгов в Нью-Йорке оригинальная криптовалюта подскочила на 5,1% — до 85 222 долларов.

Ралли происходит на фоне роста акций и облигаций, в то время как падение цен на нефть и оптимизм накануне саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином поддерживают рынки в целом.

Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало21.09.26, 13:40 • 8268 просмотров

Цифровые активы-конкуренты также подскочили. Эфир (Ether), второй по величине токен, вырос более чем на 4,3% — до 2747 долларов, тогда как другие криптовалюты, включая XRP, Solana и Monero, также продемонстрировали рост.

"Финансовые рынки вновь стали склонны к риску после того, как были поглощены опасениями по поводу доходности государственных облигаций, огромных долговых обязательств и перспективы возвращения к более жесткой политике самого влиятельного центрального банка мира", — сказал Крис Бошамп, главный рыночный аналитик инвестиционной и торговой платформы IG.

Рост биткоина продолжает подъем, начавшийся в конце прошлой недели, когда криптовалюты пережили провал знакового Закона о ясности (Clarity Act) в США, призванного обеспечить более четкое понимание регулирования отрасли, а также первое за три года повышение процентной ставки Федеральной резервной системы. Разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в четверг на начало торговли цифровыми версиями ценных бумаг в США помогло улучшить настроения.

"Капитализация крипторынка выросла до 2,8 трлн долларов, достигнув самого высокого уровня с конца января этого года", — сказал Алекс Купцикевич, главный аналитик рынка FxPro. "Хотя после пятничного ралли усилилось давление со стороны продавцов, с воскресенья покупатели вновь доминируют на рынке криптовалют", — добавил он.

На торговой платформе Deribit, специализирующейся на опционах на биткоин, открытый интерес в основном состоял из колл-опционов, что свидетельствует о бычьих настроениях, пишет издание. Платформа показала более 272 000 контрактов на право покупки токена по сравнению с более чем 154 000 пут-опционами, или правом продажи.

"Рынок опционов на биткоин готов к росту", — сказал Пратик Кала, портфельный менеджер хедж-фонда цифровых активов Apollo Crypto. "Люди переориентируются с защиты от падения на стремление к росту", — отметил он.

Чего ожидают на крипторынке дальше

Однако трейдеры не уверены, что этот импульс сохранится с учетом сложных макроэкономических факторов: цена на нефть по-прежнему превышает 100 долларов за баррель, а доходность казначейских облигаций США остается повышенной, пишет издание.

Биткоин значительно отстает от своего максимума 2026 года, превышавшего 97 000 долларов в середине января, и был еще дальше от своего октябрьского рекорда. Восстановить энтузиазм розничных инвесторов оказалось непросто, поскольку акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, и другие сделки, связанные с ИИ, конкурируют за тот же пул спекулятивного капитала, отмечает издание.

"На этой неделе нет каких-либо крупных катализаторов, за которыми стоило бы следить, однако любые жесткие или мягкие заявления представителей ФРС могут повлиять на рынок", — сказал Джефф Мей, главный операционный директор BTSE.

Юлия Шрамко

Новости МираФинансы
ИИ (искусственный интеллект)
Федеральная резервная система
Биткойн
Ethereum
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты