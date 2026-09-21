Биткоин подскочил до 8-месячного максимума, превысив $85 000

Биткоин 21 сентября подскочил до восьмимесячного максимума на фоне общего улучшения настроений в отношении рисковых активов, что способствовало продолжению роста, начавшегося на прошлой неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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В начале утренних торгов в Нью-Йорке оригинальная криптовалюта подскочила на 5,1% — до 85 222 долларов.

Ралли происходит на фоне роста акций и облигаций, в то время как падение цен на нефть и оптимизм накануне саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином поддерживают рынки в целом.

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Цифровые активы-конкуренты также подскочили. Эфир (Ether), второй по величине токен, вырос более чем на 4,3% — до 2747 долларов, тогда как другие криптовалюты, включая XRP, Solana и Monero, также продемонстрировали рост.

"Финансовые рынки вновь стали склонны к риску после того, как были поглощены опасениями по поводу доходности государственных облигаций, огромных долговых обязательств и перспективы возвращения к более жесткой политике самого влиятельного центрального банка мира", — сказал Крис Бошамп, главный рыночный аналитик инвестиционной и торговой платформы IG.

Рост биткоина продолжает подъем, начавшийся в конце прошлой недели, когда криптовалюты пережили провал знакового Закона о ясности (Clarity Act) в США, призванного обеспечить более четкое понимание регулирования отрасли, а также первое за три года повышение процентной ставки Федеральной резервной системы. Разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в четверг на начало торговли цифровыми версиями ценных бумаг в США помогло улучшить настроения.

"Капитализация крипторынка выросла до 2,8 трлн долларов, достигнув самого высокого уровня с конца января этого года", — сказал Алекс Купцикевич, главный аналитик рынка FxPro. "Хотя после пятничного ралли усилилось давление со стороны продавцов, с воскресенья покупатели вновь доминируют на рынке криптовалют", — добавил он.

На торговой платформе Deribit, специализирующейся на опционах на биткоин, открытый интерес в основном состоял из колл-опционов, что свидетельствует о бычьих настроениях, пишет издание. Платформа показала более 272 000 контрактов на право покупки токена по сравнению с более чем 154 000 пут-опционами, или правом продажи.

"Рынок опционов на биткоин готов к росту", — сказал Пратик Кала, портфельный менеджер хедж-фонда цифровых активов Apollo Crypto. "Люди переориентируются с защиты от падения на стремление к росту", — отметил он.

Чего ожидают на крипторынке дальше

Однако трейдеры не уверены, что этот импульс сохранится с учетом сложных макроэкономических факторов: цена на нефть по-прежнему превышает 100 долларов за баррель, а доходность казначейских облигаций США остается повышенной, пишет издание.

Биткоин значительно отстает от своего максимума 2026 года, превышавшего 97 000 долларов в середине января, и был еще дальше от своего октябрьского рекорда. Восстановить энтузиазм розничных инвесторов оказалось непросто, поскольку акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, и другие сделки, связанные с ИИ, конкурируют за тот же пул спекулятивного капитала, отмечает издание.

"На этой неделе нет каких-либо крупных катализаторов, за которыми стоило бы следить, однако любые жесткие или мягкие заявления представителей ФРС могут повлиять на рынок", — сказал Джефф Мей, главный операционный директор BTSE.