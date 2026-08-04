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Япония видит необходимость в усилении военных сил на фоне угроз со стороны Китая, КНДР и России

Киев • УНН

 • 2921 просмотра

Министр обороны Японии заявил о необходимости укрепления оборонного потенциала с чувством срочности. В новой "белой книге" указано на активизацию Китая и сотрудничество России с КНДР.

Япония видит необходимость в усилении военных сил на фоне угроз со стороны Китая, КНДР и России

Япония должна наращивать свои военные силы с "чувством срочности и кризиса", заявил во вторник министр обороны Синдзиро Коидзуми, на фоне того, как новая правительственная оценка вновь высветила растущие риски со стороны Китая, Северной Кореи и россии, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Япония уже увеличивает военные расходы и сотрудничество в области безопасности в Азии, разворачивая ракетные пусковые установки на отдаленных островах, стремясь приобрести возможности "контрудара" и ослабляя правила экспорта оружия.

Но Синдзиро Коидзуми в предисловии к ежегодной "белой книге" по вопросам обороны заявил, что "Япония должна продолжать укреплять и трансформировать свой оборонный потенциал с более сильным, чем когда-либо прежде, чувством срочности и кризиса".

Он добавил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе "не только Китай и Северная Корея продолжают укреплять свой военный потенциал, но и Китай-Россия и Россия-Северная Корея также усиливают свое сотрудничество".

В новой "белой книге" говорится, что Китай "активизирует свою деятельность" в регионе вокруг Японии, "распространяясь за пределы так называемой первой островной цепи на вторую островную цепь".

В ней перечислен ряд инцидентов в 2025 году, включая действия китайских авианосцев и "необычное близкое сближение" китайских самолетов с японскими самолетами в двух инцидентах в июне и июле.

Японские самолеты поднимались в воздух 595 раз за год до 31 марта 2026 года, включая 366 боевых вылетов против китайских самолетов и 214 против российских самолетов. Это по сравнению с 704 боевыми вылетами предыдущего года и является наименьшим показателем по крайней мере с 2021 года.

Япония решила в апреле отменить свой самоналоженный запрет на экспорт оружия, но в белой книге были освещены проблемы в производственной базе страны, которые могут поставить под угрозу закупки и инновации.

Япония ослабила правила экспорта оружия, отходя от послевоенного пацифизма21.04.26, 10:40 • 4212 просмотров

Коидзуми также сказал, что он и его американский коллега Пит Хегсет "обменялись откровенными мнениями" относительно "непоколебимого" альянса между США и Японией, а также усилили сотрудничество в сфере безопасности с Филиппинами, Австралией и Южной Кореей для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Поскольку среда безопасности становится все более сложной, сейчас необходимо усилить устойчивость к кризисам во всем Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Коидзуми.

"Для этого Япония будет создавать и расширять многоуровневые сети между союзниками и странами-единомышленниками, а также усиливать взаимосвязь со странами-единомышленниками и другими во всех сферах", - добавил он.

Китай выразил обеспокоенность тем, что он считает возвращением Японии к "новому милитаризму", на фоне того, как отношения ухудшились после комментариев по Тайваню в прошлом году, сделанных новым премьер-министром Санаэ Такаити, известной своей жесткой позицией.

Япония отвергла обвинения в «новом милитаризме» и раскритиковала военное усиление Китая31.05.26, 10:40 • 4512 просмотров

Юлия Шрамко

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