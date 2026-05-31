Япония отвергла обвинения в «новом милитаризме» и раскритиковала военное усиление Китая

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио нельзя называть примером "нового милитаризма", и выразил обеспокоенность из-за быстрого наращивания военной мощи Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Китай продолжает значительно увеличивать расходы на оборону, а его военная деятельность вызывает обеспокоенность как у Японии, так и у международного сообщества.

Внешний подход и военная деятельность Китая вызывают серьезную обеспокоенность одновременно для Японии и международного сообщества – сказал он.

Министр также отверг обвинения в том, что Япония возвращается к милитаризму.

Подумайте об этом. Есть страна, которая обладает огромным арсеналом ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. Япония не имеет ни одного из этих видов оружия, и все же Японию называют "новым милитаризмом"? – сказал Коидзуми.

По словам Коидзуми, после Второй мировой войны Япония придерживается международного права, Устава ООН и поддерживает свободный и открытый международный порядок.

Кроме того, по данным издания, в мае Министерство иностранных дел Китая призвало страны Азиатско-Тихоокеанского региона быть бдительными и "совместно противостоять безрассудным действиям неомилитаризма Японии". На форуме в Сингапуре китайский генерал-майор Мэн Сянцин также раскритиковал Токио, заявив, что страна "не искоренила полностью токсичное наследие милитаризма"

В то же время Коидзуми подчеркнул, что Япония остается открытой к сотрудничеству и диалогу с Китаем и другими странами региона.

По его словам, Токио стремится усилить сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе и готов играть новую роль в сфере сотрудничества по оборонному оборудованию.

Мы стремимся к региону, который может противостоять принуждению. Мы стремимся к региону, который не введен в заблуждение ложью. Мы стремимся к региону, который не подвергается давлению – заявил министр.

