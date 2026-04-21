$44.100.2151.890.13
Графики отключений электроэнергии
Япония ослабила правила экспорта оружия, отходя от послевоенного пацифизма

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Токио разрешило продажу ракет и судов за границу для укрепления оборонной базы. Правительство будет оценивать каждую продажу индивидуально вместо пяти категорий.

Япония ослабила правила экспорта оружия, отходя от послевоенного пацифизма

Япония во вторник представила свой крупнейший за десятилетие пересмотр правил экспорта оборонной продукции, отменив ограничения на продажу оружия за границу и открыв путь для экспорта военных кораблей, ракет и другого оружия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Этот шаг, направленный на укрепление оборонно-промышленной базы Японии, знаменует собой еще один шаг от пацифистских ограничений, которые формировали ее послевоенную политику безопасности.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке также создают нагрузку на производство оружия в США, расширяя возможности для Японии. В то же время союзники США в Европе и Азии стремятся диверсифицировать поставщиков, на фоне того, как давние обязательства Вашингтона по безопасности выглядят менее определенными при президентстве Дональда Трампа, пишет издание.

"Ни одна страна сейчас не может самостоятельно защитить свой мир и безопасность, и необходимы страны-партнеры, которые поддерживают друг друга в плане оборонного оборудования", – заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своем сообщении в X.

Поправки, одобренные правительством Такаичи, исключают пять категорий экспорта, которые ограничивали большую часть военного экспорта оборудованием для спасательных работ, транспортировки, оповещения, наблюдения и разминирования. Вместо этого министры и чиновники будут оценивать целесообразность каждой предложенной продажи.

Япония сохранит три принципа экспорта, которые обязывают ее к строгому отбору, контролю за передачей третьим странам и запрету на продажу странам, участвующим в конфликте. Но в презентации, в которой изложены изменения, правительство заявило, что могут быть сделаны исключения, когда это считается необходимым для национальной безопасности.

Японские чиновники и дипломаты сообщили Reuters, что страны от Польши до Филиппин изучают возможности закупок, модернизируя свои вооруженные силы. Одной из первых сделок может быть экспорт подержанных военных кораблей в Манилу, сообщили два источника.

Филиппины вместе с юго-западной островной цепью Японии входят в состав того, что военные планировщики называют Первой островной цепью, цепью островов, ограничивающей доступ Китая от его прибрежных вод к западной части Тихого океана.

"Этот исторический шаг не только усилит обороноспособность стран, сотрудничающих с японско-американским альянсом, но и укрепит нашу коллективную способность поддерживать мир во всем регионе и еще больше защищать свободу", – заявил Джордж Гласс, посол США в Японии, в X.

Токио надеется, что экспорт оборонной продукции укрепит его промышленную базу, увеличив объемы производства, снизив затраты на единицу продукции и добавив производственные мощности, на которые он мог бы опираться в случае военного кризиса.

Такие подрядчики, как Mitsubishi Heavy Industries, могут создавать передовые системы, включая подводные лодки, истребители и ракеты, но на протяжении десятилетий зависели от небольших заказов от одного клиента – Сил самообороны Японии.

"Это привело к росту затрат и неэффективности. Расширяя рынки, они надеются получить выгоду от экономии на масштабе и вдохнуть новую жизнь в промышленную базу Японии, особенно со многими меньшими компаниями", – сказал Джеффри Хорнунг, эксперт по вопросам японской политики безопасности в RAND Corporation.

Япония настойчиво работает над укреплением своих военных сил – покупает ракеты, самолеты-невидимки и беспилотники, которые, по ее словам, необходимы для сдерживания любой угрозы со стороны Китая, в частности вокруг его островов вблизи Тайваня.

Пекин заявил, что его намерения в Восточной Азии и других местах являются мирными.

Токио также разрабатывает истребитель следующего поколения вместе с Великобританией и Италией для развертывания в середине 2030-х годов, что является частью стратегии распределения затрат на разработку и получения доступа к новым технологиям.

Япония в последние годы постоянно увеличивала расходы на оборону до 2% ВВП, и ожидается, что правительство Такаичи объявит о дальнейшем увеличении в этом году, когда опубликует новую стратегию безопасности.

