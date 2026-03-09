Япония развертывает первые собственные ракеты большой дальности

Япония готовится к развертыванию первой партии разработанных в стране ракет большой дальности, отправляя в понедельник пусковые установки в военный лагерь, на фоне того, как страна наращивает свои наступательные возможности в ответ на растущие вызовы в регионе, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Модернизированные ракеты класса "земля-корабль" Type-12 будут развернуты в лагере Кенгун в юго-западной префектуре Кумамото до конца марта, завершив процесс развертывания, заявил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара, не вдаваясь в подробности.

Военные машины с пусковыми установками и другим оборудованием прибыли после полуночи в рамках крайне секретной операции, которая была раскритикована со стороны местных жителей. Десятки людей стояли возле лагеря, выкрикивая "Остановите развертывание ракет большой дальности!" и держа транспаранты с протестными лозунгами.

Противники жалуются на отсутствие прозрачности и заявляют, что развертывание наоборот приведет к эскалации напряженности и сделает ракеты целью для атак.

"Префектура так и не была уведомлена, - заявил журналистам в понедельник губернатор Кумамото Такаши Кимура. - Крайне разочаровывает, что мы узнали об этом из сообщений СМИ".

В прошлом году министерство обороны ускорило сроки развертывания ракет на один год, в то время как Япония ускоряет наращивание военной мощи в юго-западном регионе на фоне эскалации напряженности вокруг Тайваня, самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией.

Модернизированная ракета Type-12, разработанная и произведенная компанией Mitsubishi Heavy Industries, имеет дальность действия около 1000 километров и может достигать материкового Китая, что значительно превышает дальность действия оригинальной ракеты 200 километров.

В конце этого года она будет развернута в лагере Фудзи в Сидзуоке, к западу от Токио.

Япония считает Китай растущей угрозой безопасности и наращивает военную мощь на юго-западных островах вблизи Восточно-Китайского моря. Япония разместила на многих островах, включая Окинаву, Исигаки и Мияко, перехватчики PAC-3 и зенитные ракеты средней дальности.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми в прошлом месяце заявил, что Япония разместит зенитные ракеты средней дальности на самом западном острове Японии, Йонагуни, к востоку от Тайваня, до марта 2031 года.

Напряженность еще больше возросла после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи вскоре после вступления в должность о том, что любые военные действия Китая против Тайваня могут стать основой военного ответа Японии.

Такаичи пообещала пересмотреть политику безопасности и обороны до конца года и стремится еще больше укрепить вооруженные силы Японии беспилотными боевыми средствами и ракетами большой дальности.

Ее правительство также намерено в ближайшие недели отменить ограничения на экспорт летального оружия, чтобы способствовать развитию оборонной промышленности Японии и сотрудничества с дружественными странами, на основе предложения, недавно представленного ее партией и ее партнером по правящей коалиции.

