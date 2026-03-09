$43.730.0850.540.36
06:12 • 7424 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 25924 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 50371 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 78045 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 46895 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 42302 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32038 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40514 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81637 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45146 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Япония развертывает первые собственные ракеты большой дальности

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Япония начала секретное развертывание модернизированных ракет Type-12 в префектуре Кумамото. Новое оружие способно поражать цели на территории Китая.

Япония развертывает первые собственные ракеты большой дальности

Япония готовится к развертыванию первой партии разработанных в стране ракет большой дальности, отправляя в понедельник пусковые установки в военный лагерь, на фоне того, как страна наращивает свои наступательные возможности в ответ на растущие вызовы в регионе, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Модернизированные ракеты класса "земля-корабль" Type-12 будут развернуты в лагере Кенгун в юго-западной префектуре Кумамото до конца марта, завершив процесс развертывания, заявил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара, не вдаваясь в подробности.

Военные машины с пусковыми установками и другим оборудованием прибыли после полуночи в рамках крайне секретной операции, которая была раскритикована со стороны местных жителей. Десятки людей стояли возле лагеря, выкрикивая "Остановите развертывание ракет большой дальности!" и держа транспаранты с протестными лозунгами.

Противники жалуются на отсутствие прозрачности и заявляют, что развертывание наоборот приведет к эскалации напряженности и сделает ракеты целью для атак.

"Префектура так и не была уведомлена, - заявил журналистам в понедельник губернатор Кумамото Такаши Кимура. - Крайне разочаровывает, что мы узнали об этом из сообщений СМИ".

В прошлом году министерство обороны ускорило сроки развертывания ракет на один год, в то время как Япония ускоряет наращивание военной мощи в юго-западном регионе на фоне эскалации напряженности вокруг Тайваня, самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией.

Модернизированная ракета Type-12, разработанная и произведенная компанией Mitsubishi Heavy Industries, имеет дальность действия около 1000 километров и может достигать материкового Китая, что значительно превышает дальность действия оригинальной ракеты 200 километров.

В конце этого года она будет развернута в лагере Фудзи в Сидзуоке, к западу от Токио.

Япония считает Китай растущей угрозой безопасности и наращивает военную мощь на юго-западных островах вблизи Восточно-Китайского моря. Япония разместила на многих островах, включая Окинаву, Исигаки и Мияко, перехватчики PAC-3 и зенитные ракеты средней дальности.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми в прошлом месяце заявил, что Япония разместит зенитные ракеты средней дальности на самом западном острове Японии, Йонагуни, к востоку от Тайваня, до марта 2031 года.

Напряженность еще больше возросла после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи вскоре после вступления в должность о том, что любые военные действия Китая против Тайваня могут стать основой военного ответа Японии.

Размолвка Токио и Пекина: премьер Японии повторила давнюю позицию страны по Тайваню, Китай ответил04.12.25, 11:51 • 4076 просмотров

Такаичи пообещала пересмотреть политику безопасности и обороны до конца года и стремится еще больше укрепить вооруженные силы Японии беспилотными боевыми средствами и ракетами большой дальности.

Ее правительство также намерено в ближайшие недели отменить ограничения на экспорт летального оружия, чтобы способствовать развитию оборонной промышленности Японии и сотрудничества с дружественными странами, на основе предложения, недавно представленного ее партией и ее партнером по правящей коалиции.

Украина готова сотрудничать с Японией в производстве баллистических ракет - Зеленский20.02.26, 12:05 • 4427 просмотров

Юлия Шрамко

