Японія розгортає перші власні ракети великої дальності

Японія готується до розгортання першої партії розроблених у країні ракет великої дальності, відправляючи в понеділок пускові установки у військовий табір, на тлі того, як країна нарощує свої наступальні можливості у відповідь на зростаючі виклики в регіоні, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Модернізовані ракети класу "земля-корабель" Type-12 будуть розгорнуті в таборі Кенгун у південно-західній префектурі Кумамото до кінця березня, завершивши процес розгортання, заявив головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара, не вдаючись до подробиць.

Військові машини з пусковими установками та іншим обладнанням прибули після опівночі у межах вкрай секретної операції, яка була критикована з боку місцевих жителів. Десятки людей стояли біля табору, вигукуючи "Зупиніть розгортання ракет великої дальності!" і тримаючи транспаранти з протестними гаслами.

Противники скаржаться на відсутність прозорості і заявляють, що розгортання навпаки призведе до ескалації напруженості і зробить ракети ціллю для атак.

"Префектура так і не була повідомлена, - заявив журналістам у понеділок губернатор Кумамото Такаші Кімура. - Вкрай розчаровує, що ми дізналися про це із повідомлень ЗМІ".

Минулого року міністерство оборони прискорило терміни розгортання ракет на один рік, у той час, як Японія прискорює нарощування військової міці у південно-західному регіоні на тлі ескалації напруженості навколо Тайваню, самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією.

Модернізована ракета Type-12, розроблена та вироблена компанією Mitsubishi Heavy Industries, має дальність дії близько 1000 кілометрів і може досягати материкового Китаю, що значно перевищує дальність дії оригінальної ракети 200 кілометрів.

Наприкінці цього року її буде розгорнуто в таборі Фудзі в Сідзуоці, на захід від Токіо.

Японія вважає Китай загрозою безпеці, що зростає, і нарощує військову міць на південно-західних островах поблизу Східно-Китайського моря. Японія розмістила на багатьох островах, включаючи Окінаву, Ісігакі та Міяко, перехоплювачі PAC-3 та зенітні ракети середньої дальності.

Міністр оборони Сіндзіро Коїдзумі минулого місяця заявив, що Японія розмістить зенітні ракети середньої дальності на самому західному острові Японії, Йонагуні, на схід від Тайваню, до березня 2031 року.

Напруженість ще більше зросла після заяви прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі невдовзі після вступу на посаду про те, що будь-які воєнні дії Китаю проти Тайваню можуть стати основою військової відповіді Японії.

Такаїчі пообіцяла переглянути політику безпеки та оборони до кінця року та прагне ще більше зміцнити збройні сили Японії безпілотними бойовими засобами та ракетами великої дальності.

Її уряд також має намір найближчими тижнями скасувати обмеження на експорт летальної зброї, щоб сприяти розвитку оборонної промисловості Японії та співпраці з дружніми країнами, на основі пропозиції, нещодавно представленої її партією та її партнером з правлячої коаліції.

