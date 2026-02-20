Україна готова співпрацювати з Японією у виробництві балістичних ракет - Зеленський
Україна та Японія можуть розпочати оборонну співпрацю, яка стане історичною подією. Зеленський заявив про готовність обмінюватися технологіями та досвідом сучасної війни.
Україна має хорошу координацію з Японією на енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні посольства. Водночас відкриття нової сторінку - оборонну співпрацю між країнами - може стати історичним явищем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News, повідомляє УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.
Деталі
За словами Зеленського, це можна зробити на рівні міністрів, урядів, або на рівні оборонних інституцій. Він зазначив, що Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам.
Президент України заявив про бажання співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями. Також Україна готова відкрити Японії власні технології - наприклад, морські дрони для захисту узбережжя.
Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через можливості наших морських дронів. Є й інші речі, що можуть бути корисними для Японії: кібербезпека, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо. Ми можемо поділитися тим, чого навчилися в цій війні
Також Президент України заявив про готовність зустрітися з головою уряду Японії Санае Такаїчі. За його словами, це було б дуже важливо для обох країн.
Я готовий зустрітися в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику або під час будь-яких великих зустрічей чи самітів. Але, думаю, корисніше було б зустрітися напряму й зосередитися на наших двосторонніх відносинах. Ми будемо дуже раді їй
Нагадаємо
Уряд Японії оголосив про наміри офіційно долучитися до механізму НАТО PURL, призначеного для закупівлі американського озброєння та обладнання для Сил оборони України.