Україна готова співпрацювати з Японією у виробництві балістичних ракет - Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна має хорошу координацію з Японією на енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні посольства. Водночас відкриття нової сторінку - оборонну співпрацю між країнами - може стати історичним явищем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News, повідомляє УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.

Деталі

За словами Зеленського, це можна зробити на рівні міністрів, урядів, або на рівні оборонних інституцій. Він зазначив, що Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам.

Президент України заявив про бажання співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями. Також Україна готова відкрити Японії власні технології - наприклад, морські дрони для захисту узбережжя.

Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через можливості наших морських дронів. Є й інші речі, що можуть бути корисними для Японії: кібербезпека, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо. Ми можемо поділитися тим, чого навчилися в цій війні - йдеться в заяві Зеленського.

Також Президент України заявив про готовність зустрітися з головою уряду Японії Санае Такаїчі. За його словами, це було б дуже важливо для обох країн.

Я готовий зустрітися в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику або під час будь-яких великих зустрічей чи самітів. Але, думаю, корисніше було б зустрітися напряму й зосередитися на наших двосторонніх відносинах. Ми будемо дуже раді їй - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Уряд Японії оголосив про наміри офіційно долучитися до механізму НАТО PURL, призначеного для закупівлі американського озброєння та обладнання для Сил оборони України.