Україна готова співпрацювати з Японією у виробництві балістичних ракет - Зеленський

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 396 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 8176 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 38374 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 70478 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 43461 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 73862 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 38302 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 59110 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 31975 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27856 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
57%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 30176 перегляди
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28 • 24670 перегляди
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 21635 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 15382 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 17106 перегляди
Публікації
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 392 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 42991 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 73837 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 59088 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 53306 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 10345 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 17195 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 15464 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 21026 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 31859 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Україна готова співпрацювати з Японією у виробництві балістичних ракет - Зеленський

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Україна та Японія можуть розпочати оборонну співпрацю, яка стане історичною подією. Зеленський заявив про готовність обмінюватися технологіями та досвідом сучасної війни.

Україна готова співпрацювати з Японією у виробництві балістичних ракет - Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна має хорошу координацію з Японією на енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні посольства. Водночас відкриття нової сторінку - оборонну співпрацю між країнами - може стати історичним явищем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News, повідомляє УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.

Деталі

За словами Зеленського, це можна зробити на рівні міністрів, урядів, або на рівні оборонних інституцій. Він зазначив, що Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам.

Президент України заявив про бажання співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями. Також Україна готова відкрити Японії власні технології - наприклад, морські дрони для захисту узбережжя.

Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через можливості наших морських дронів. Є й інші речі, що можуть бути корисними для Японії: кібербезпека, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо. Ми можемо поділитися тим, чого навчилися в цій війні

- йдеться в заяві Зеленського.

Також Президент України заявив про готовність зустрітися з головою уряду Японії Санае Такаїчі. За його словами, це було б дуже важливо для обох країн.

Я готовий зустрітися в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику або під час будь-яких великих зустрічей чи самітів. Але, думаю, корисніше було б зустрітися напряму й зосередитися на наших двосторонніх відносинах. Ми будемо дуже раді їй

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Уряд Японії оголосив про наміри офіційно долучитися до механізму НАТО PURL, призначеного для закупівлі американського озброєння та обладнання для Сил оборони України.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Кібератака
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
благодійність
НАТО
Японія
Володимир Зеленський
Україна