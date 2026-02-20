$43.270.03
Эксклюзив
10:00 • 210 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 7816 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 37997 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 70042 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 43115 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 73162 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 38141 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 58589 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 31942 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27838 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
9К720 Искандер

Украина готова сотрудничать с Японией в производстве баллистических ракет - Зеленский

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Украина и Япония могут начать оборонное сотрудничество, которое станет историческим событием. Зеленский заявил о готовности обмениваться технологиями и опытом современной войны.

Украина готова сотрудничать с Японией в производстве баллистических ракет - Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина имеет хорошую координацию с Японией в энергетическом и гуманитарном направлениях, а также на уровне посольства. В то же время открытие новой страницы - оборонного сотрудничества между странами - может стать историческим явлением. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Подробности

По словам Зеленского, это можно сделать на уровне министров, правительств или на уровне оборонных институтов. Он отметил, что Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам.

Президент Украины заявил о желании сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями. Также Украина готова открыть Японии собственные технологии - например, морские дроны для защиты побережья.

Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за возможностей наших морских дронов. Есть и другие вещи, которые могут быть полезны для Японии: кибербезопасность, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, более широкий опыт современной войны и т.д. Мы можем поделиться тем, чему научились в этой войне

- говорится в заявлении Зеленского.

Также Президент Украины заявил о готовности встретиться с главой правительства Японии Санаэ Такаичи. По его словам, это было бы очень важно для обеих стран.

Я готов встретиться в любом формате, на любой площадке или во время любых крупных встреч или саммитов. Но, думаю, полезнее было бы встретиться напрямую и сосредоточиться на наших двусторонних отношениях. Мы будем очень рады ей

- заявил Зеленский.

Напомним

Правительство Японии объявило о намерениях официально присоединиться к механизму НАТО PURL, предназначенному для закупки американского вооружения и оборудования для Сил обороны Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Техника
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
благотворительность
НАТО
Япония
Владимир Зеленский
Украина