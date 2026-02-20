Украина готова сотрудничать с Японией в производстве баллистических ракет - Зеленский

Украина имеет хорошую координацию с Японией в энергетическом и гуманитарном направлениях, а также на уровне посольства. В то же время открытие новой страницы - оборонного сотрудничества между странами - может стать историческим явлением. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

По словам Зеленского, это можно сделать на уровне министров, правительств или на уровне оборонных институтов. Он отметил, что Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам.

Президент Украины заявил о желании сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями. Также Украина готова открыть Японии собственные технологии - например, морские дроны для защиты побережья.

Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за возможностей наших морских дронов. Есть и другие вещи, которые могут быть полезны для Японии: кибербезопасность, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, более широкий опыт современной войны и т.д. Мы можем поделиться тем, чему научились в этой войне