Украина готова сотрудничать с Японией в производстве баллистических ракет - Зеленский
Киев • УНН
Украина и Япония могут начать оборонное сотрудничество, которое станет историческим событием. Зеленский заявил о готовности обмениваться технологиями и опытом современной войны.
Украина имеет хорошую координацию с Японией в энергетическом и гуманитарном направлениях, а также на уровне посольства. В то же время открытие новой страницы - оборонного сотрудничества между странами - может стать историческим явлением. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
По словам Зеленского, это можно сделать на уровне министров, правительств или на уровне оборонных институтов. Он отметил, что Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам.
Президент Украины заявил о желании сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями. Также Украина готова открыть Японии собственные технологии - например, морские дроны для защиты побережья.
Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за возможностей наших морских дронов. Есть и другие вещи, которые могут быть полезны для Японии: кибербезопасность, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, более широкий опыт современной войны и т.д. Мы можем поделиться тем, чему научились в этой войне
Также Президент Украины заявил о готовности встретиться с главой правительства Японии Санаэ Такаичи. По его словам, это было бы очень важно для обеих стран.
Я готов встретиться в любом формате, на любой площадке или во время любых крупных встреч или саммитов. Но, думаю, полезнее было бы встретиться напрямую и сосредоточиться на наших двусторонних отношениях. Мы будем очень рады ей
Напомним
Правительство Японии объявило о намерениях официально присоединиться к механизму НАТО PURL, предназначенному для закупки американского вооружения и оборудования для Сил обороны Украины.