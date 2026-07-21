Военные Китая и Филиппин подрались палками и веслами в спорных водах

В понедельник Китай и Филиппины обменялись обвинениями после столкновения судов в спорных водах Южно-Китайского моря. Манила заявила, что одному из военнослужащих её ВМС был нанесён удар по голове, а Пекин утверждает, что Манила спровоцировала этот инцидент. Об этом пишет Reuters, передаёт УНН.

Детали

Как пишет издание, Филиппины заявили, что сотрудники китайской береговой охраны агрессивно ударили одного из военнослужащих их ВМС по голове деревянной палкой во время стычки в районе отмели "Второй Томас", в результате которой был повреждён резиновый катер ВМС.

Вооружённые силы Филиппин сообщили, что надувной катер с жёстким корпусом китайской береговой охраны с восемью членами экипажа на борту приблизился на близкое расстояние к их военному кораблю, севшему на мель на отмели Секонд-Томас, и сделал фотографии и видеозаписи.

Когда два катера филиппинского флота двинулись, чтобы отогнать китайское судно, его экипаж "отреагировал жестоко и агрессивно, нанося удары деревянными палками по военнослужащим филиппинского флота".

В 25-секундном видеоролике, обнародованном вооружёнными силами Филиппин, видно, как один из восьми человек бьёт члена экипажа военно-морского флота, находившегося в резиновой лодке рядом с китайским судном.

"Мы призываем Народно-освободительную армию и Береговую охрану Китая, включая их морскую милицию, прекратить свои незаконные, принудительные, агрессивные и вводящие в заблуждение действия в Западном Филиппинском море и соблюдать арбитражное решение 2016 года, которое подтверждает законные морские права Филиппин в соответствии с международным правом", - заявили в филиппинской армии.

В ответ Береговая охрана Китая обвинила филиппинские суда в игнорировании неоднократных предупреждений, опасном приближении и таранном столкновении с китайским патрульным катером, а также заявила, что филиппинский персонал первым начал атаку.

Напомним

Япония выразила обеспокоенность после того, как в воскресенье, 19 июля, эсминец китайского флота провёл учения с боевыми стрельбами у отдалённого японского острова в Тихом океане в рамках совместных учений с россией. В то же время Пекин отверг японские сообщения о том, что корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая провёл учения с боевыми стрельбами в пределах его исключительной экономической зоны. Там заявили, что претензии Токио на эту зону являются незаконными.