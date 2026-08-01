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Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 4249 просмотра

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Александре Эале с Филиппин в четвертьфинале турнира WTA 500 в США со счётом 3:6, 4:6.

Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на турнире WTA 500 в Вашингтоне (США), уступив в четвертьфинале представительнице Филиппин Александре Эале, пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Детали

В четвертьфинальном матче Элина Свитолина проиграла Александре Эале со счетом 3:6, 4:6. Поединок продлился чуть более полутора часов игрового времени.

"Во втором сете Свитолина лидировала со счетом 3:1, но не удержала свое преимущество, проиграв три гейма подряд", – говорится в сообщении.

Теннисистки провели второй очный поединок – в середине июня Эала точно с таким же счетом победила Свитолину в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

На следующей неделе Элина Свитолина примет участие в турнире WTA 1000 в Торонто, где получила 9-й номер посева и начнет выступление со второго круга.

Свитолина победила экс-россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне31.07.26, 07:30 • 24488 просмотров

Алла Киосак

Спорт
Филиппины
Соединённые Штаты
Берлин