Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на турнире WTA 500 в Вашингтоне (США), уступив в четвертьфинале представительнице Филиппин Александре Эале, пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Детали

В четвертьфинальном матче Элина Свитолина проиграла Александре Эале со счетом 3:6, 4:6. Поединок продлился чуть более полутора часов игрового времени.

"Во втором сете Свитолина лидировала со счетом 3:1, но не удержала свое преимущество, проиграв три гейма подряд", – говорится в сообщении.

Теннисистки провели второй очный поединок – в середине июня Эала точно с таким же счетом победила Свитолину в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

На следующей неделе Элина Свитолина примет участие в турнире WTA 1000 в Торонто, где получила 9-й номер посева и начнет выступление со второго круга.

Свитолина победила экс-россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне