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The New York Times
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Токио готовит ответ на визит путина на остров, который Япония считает своим

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Япония планирует усилить санкции против рф из-за визита путина на Итуруп, который Токио считает своей территорией. Премьер-министр назвала визит неприемлемым, а МИД вызвал посла россии для выражения протеста.

Токио готовит ответ на визит путина на остров, который Япония считает своим

Правительство Японии планирует рассмотреть контрмеры в связи с визитом президента россии владимира путина на один из четырёх островов, которые контролирует рф, но на которые претендует Япония. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

Одной из возможных мер является усиление действующих санкций, которые Токио уже ввёл против москвы совместно с международным сообществом из-за вторжения россии в Украину.

В Японии эти острова называют Северными территориями. Японское правительство настаивает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии. По его словам, после Второй мировой войны острова были незаконно оккупированы.

В четверг премьер-министр Японии Санаэ Такаити прокомментировала поездку путина на Итуруп, один из этих островов. Она подчеркнула, что острова "являются неотъемлемой территорией Японии с точки зрения исторических фактов и в соответствии с международным правом".

Такаити отметила, что визит действующего президента россии "несовместим с последовательной позицией правительства Японии" в отношении этих островов. Она также заявила, что этот визит "наносит ущерб чувствам японского народа и является совершенно неприемлемым".

Премьер-министр добавила, что этот визит "ещё больше осложнил восстановление японско-российских отношений в средне- и долгосрочной перспективе".

Япония выразила протест в связи с визитом путина на спорные острова13.08.26, 09:28 • 4008 просмотров

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла россии в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио.

Во время встречи Мотэги выразил решительный протест против визита путина. Министр заявил, что сам факт одностороннего осуществления этого визита оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотэги попросил Ноздрева безотлагательно передать эти позиции российскому правительству.

В 2022 году россия заявила о намерении приостановить переговоры с Японией о мирном договоре после того, как Токио ввёл санкции против москвы из-за её вторжения в Украину. Переговоры касаются территориального спора вокруг островов.

Японское правительство продолжает придерживаться политики поддержания контактов с россией, несмотря на затяжной конфликт в Украине. В прошлом месяце Мотэги кратко обменялся мнениями с министром иностранных дел россии сергеем лавровым на Филиппинах.

Аналитики отмечают, что и без того прохладные двусторонние отношения, вероятно, подвергнутся ещё большему напряжению.

Напомним

Путин впервые посетил Курильский остров Итуруп, который является предметом территориального спора с Японией. Он осмотрел рыбоперерабатывающий завод, демонстрирующий позицию москвы в отношении контроля над островами.

Ольга Розгон

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