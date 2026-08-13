Япония выразила протест в связи с визитом путина на спорные острова

Япония выразила решительный протест против визита главы кремля владимира путина на остров Итуруп, на который претендует Япония, расположенный в конце Курильской цепи, неподалёку от острова Хоккайдо, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил протест против визита путина, сообщило МИД Японии в X.

"Северные территории, включая Итуруп, являются неотъемлемой территорией Японии как исторически, так и согласно международному праву", — заявил Тосимицу Мотэги.

"Япония решительно протестует против этого визита", — подчеркнул глава МИД страны.

Дополнение

путин посетил Итуруп, как отмечает Reuters, через день после крупных военно-морских учений и запуска ракеты союзником — Северной Кореей.

путин впервые посетил спорный с Японией курильский остров Итуруп

москва и Токио так и не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны, поскольку главным препятствием был нерешённый территориальный спор относительно островов, которые Япония называет Северными территориями.

Визит состоялся после запуска союзником — Северной Кореей — баллистической ракеты в среду в направлении вод у восточной части Корейского полуострова, за несколько дней до масштабных совместных военных учений Сеула и Вашингтона, которые Пхеньян давно осуждает.