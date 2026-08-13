Япония выразила протест в связи с визитом путина на спорные острова
Киев • УНН
Япония решительно протестует против визита путина на Итуруп, который считает своей территорией. Визит состоялся после запуска ракеты Северной Кореей.
Япония выразила решительный протест против визита главы кремля владимира путина на остров Итуруп, на который претендует Япония, расположенный в конце Курильской цепи, неподалёку от острова Хоккайдо, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил протест против визита путина, сообщило МИД Японии в X.
"Северные территории, включая Итуруп, являются неотъемлемой территорией Японии как исторически, так и согласно международному праву", — заявил Тосимицу Мотэги.
"Япония решительно протестует против этого визита", — подчеркнул глава МИД страны.
Дополнение
путин посетил Итуруп, как отмечает Reuters, через день после крупных военно-морских учений и запуска ракеты союзником — Северной Кореей.
путин впервые посетил спорный с Японией курильский остров Итуруп13.08.26, 07:59 • 1792 просмотра
москва и Токио так и не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны, поскольку главным препятствием был нерешённый территориальный спор относительно островов, которые Япония называет Северными территориями.
Визит состоялся после запуска союзником — Северной Кореей — баллистической ракеты в среду в направлении вод у восточной части Корейского полуострова, за несколько дней до масштабных совместных военных учений Сеула и Вашингтона, которые Пхеньян давно осуждает.