путин впервые посетил спорный с Японией курильский остров Итуруп
Киев • УНН
путин впервые посетил курильский остров Итуруп, который является предметом территориального спора с Японией. Он осмотрел рыбоперерабатывающий завод, демонстрирующий позицию Москвы относительно контроля над островами.
Диктатор России владимир путин впервые посетил Курильские острова, являющиеся предметом территориального спора между Россией и Японией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, пишет УНН.
Детали
путин побывал на острове Итуруп, где осмотрел рыбоперерабатывающий завод. Видео с его поездки опубликовала пресс-служба кремля.
Южные Курилы, которые в Японии называют Северными территориями, контролирует Россия. В то же время Токио считает своей территорией Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.
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Территориальный спор вокруг островов стал одной из причин, по которым Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Поэтому визит путина имеет важное политическое значение и фактически демонстрирует позицию Москвы относительно контроля над островами.
До путина Курилы посещали и другие российские руководители. дмитрий медведев побывал там четыре раза — сначала как президент в 2010 году, а затем как премьер-министр в 2012, 2015 и 2019 годах. Премьер-министр михаил мишустин посетил Итуруп в 2021 году.
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Накануне, находясь на Сахалине, путин заявил, что Россия не представляет угрозы для Японии и готова продолжать поиск дипломатического урегулирования. В то же время он подчеркнул, что российский контроль над Курильскими островами, по его словам, закреплен международными документами как следствие Второй мировой войны.
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