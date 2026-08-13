путин впервые посетил спорный с Японией курильский остров Итуруп

Диктатор России владимир путин впервые посетил Курильские острова, являющиеся предметом территориального спора между Россией и Японией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, пишет УНН.

Детали

путин побывал на острове Итуруп, где осмотрел рыбоперерабатывающий завод. Видео с его поездки опубликовала пресс-служба кремля.

Южные Курилы, которые в Японии называют Северными территориями, контролирует Россия. В то же время Токио считает своей территорией Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.

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Территориальный спор вокруг островов стал одной из причин, по которым Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Поэтому визит путина имеет важное политическое значение и фактически демонстрирует позицию Москвы относительно контроля над островами.

До путина Курилы посещали и другие российские руководители. дмитрий медведев побывал там четыре раза — сначала как президент в 2010 году, а затем как премьер-министр в 2012, 2015 и 2019 годах. Премьер-министр михаил мишустин посетил Итуруп в 2021 году.

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Накануне, находясь на Сахалине, путин заявил, что Россия не представляет угрозы для Японии и готова продолжать поиск дипломатического урегулирования. В то же время он подчеркнул, что российский контроль над Курильскими островами, по его словам, закреплен международными документами как следствие Второй мировой войны.

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